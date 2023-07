Nella puntata di Terra Amara in onda il 17 luglio, Zuleyha confiderà alla migliore amica il suo piano di fuga insieme a Yilmaz verso la Germania. Intanto, Mujgan maturerà l'idea di chiedere il divorzio dal marito, ma una profonda paura la spingerà a sopportare la situazione così com'è e fare un passo indietro. Fekeli si infurierà con la nuora definendo il suo comportamento imperdonabile e non tollererà più un altro atteggiamento folle da parte sua. Infine, Mujgan viene portata via dai gendarmi.

Gulten sostiene Zuleyha nel suo piano di fuga in Terra amara

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Gulten si recherà nella stanza della sua amica per chiederle di scendere in salone per fare la colazione insieme a Hunkar, ma proprio in quel momento Zuleyha deciderà di rivelarle qualcosa di molto importante. Nello specifico, la signorina Altun confiderà alla domestica che sta organizzando la fuga insieme a Yilmaz e che si rifugeranno in Germania dove, ad attenderli, ci saranno alcuni amici della coppia che li aiuteranno a iniziare una nuova vita da zero. Gulten sosterrà la donna, ma al contempo sarà dispiaciuta di doverle dire addio, però Zuleyha avrà una soluzione a questo problema: lei e Cetin potrebbero trasferirsi da loro in futuro.

Hekimoglu vuole il divorzio, Behice le fa cambiare idea

Successivamente, a casa di Fekeli tutti si siederanno al tavolo per consumare insieme la colazione, tranne Mujgan. A questo punto, il signor Ali Rahmet si infurierà con Behice dicendole che una famiglia deve stare sempre unita nonostante le circostanze. Per questo motivo, la signora Hekimoglu salirà in stanza da sua nipote e la convincerà a scendere e ad affrontare le proprie responsabilità.

Durante la conversazione, la dottoressa confiderà a sua zia il suo desiderio di chiedere il divorzio a Yilmaz per mettersi alle spalle tutto ciò che è accaduto finora, ma Behice la farà riflettere: Akkaya potrebbe negarle l'affidamento del figlio Kerem Ali ed è un rischio che non può correre.

Mujgan viene portata via dai gendarmi in Terra amara

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Mujgan scenderà a fare colazione e chiederà il perdono di Ali Rahmet per averlo deluso commettendo un gesto inaspettato. Fekeli, pur apprezzando le scuse della nuora, non riuscirà a perdonarla per il suo comportamento e, inoltre, le dirà che da quel momento non tollererà più alcuna sciocchezza da parte sua. Intanto, Yilmaz parlerà con Hunkar del ricatto di Demir per riappropriarsi delle quote partecipative della Yaman Holding. Infine, Mujgan andrà in ospedale a lavorare, ma sarà interrotta dai gendarmi che la porteranno via.