Sono passate poche settimane da quando Daniele e Oriana hanno messo fine alla storia che avevano iniziato all'interno della casa del GF Vip. In questi giorni, però, i due si sono punzecchiati tramite i social network e fonti vicine ad entrambi sostengono che se ne direbbero di tutti i colori anche privatamente: Amedeo Venza, infatti, ha riportato la segnalazione di chi è certo che gli "Oriele" si offenderebbero anche con sms e telefonate che non hanno ancora condiviso con i fan.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

A pochi giorni dallo sfogo di Daniele in cui ha accusato Oriana di aver pagato sempre tutto lui nel periodo in cui sono stati una coppia, ad Amedeo Venza è arrivata un'interessante segnalazione che approfondisce l'argomento.

Sabato 15 luglio, infatti, l'influencer ha usato Instagram per aggiornare fan e curiosi su quello che starebbe accadendo tra gli "Oriele" dietro le quinte, ovvero quando non si espongono sui social network con messaggi o dirette.

"La loro storia sta finendo nel peggiore dei modi", ha raccontato il pugliese in queste ore.

A distanza di circa tre mesi dalla fine del GF Vip 7, dunque, Dal Moro e Marzoli sono ancora al centro dell'attenzione mediatica per le frecciatine che si lanciano dopo essersi lasciati, sia per quelle pubbliche che per quelle private.

"Persone vicine all'ormai ex coppia, fanno sapere che i due spesso si scrivono offese pesanti e si rinfacciano soldi e lavori", ha concluso l'esperto di Gossip.

Il botta e risposta tra i protagonisti del GF Vip

Chi sta seguendo quotidianamente l'evolversi del rapporto tra Daniele e Oriana, è portato a credere alla segnalazione del quale si è fatto portavoce Venza: sono tante, infatti, le offese che i due ex del GF Vip si sono fatti reciprocamente sui social network, quindi viene da pensare che potrebbero fare lo stesso anche in privato.

Dal Moro, in particolare, in questo periodo si è lasciato andare ad esternazioni molto forti sull'ex fidanzata, come quando le ha dato della "ragazzina stupida e immatura" oppure quando l'ha invitata a cercarsi un altro uomo che le paghi tutto proprio come ha fatto lui in passato.

Per onore di cronaca, però, c'è da dire che il veneto ha sempre cancellato questi suoi sfoghi qualche minuto dopo averli postati o su Instagram o su Twitter, ma non è mai stato abbastanza veloce da evitare che almeno qualche curioso li leggesse.

Tanti concorrenti del GF Vip 7 ai ferri corti

Per quanto riguarda Oriana, fino ad ora si è limitata a rispondere alle frecciatine di Daniele e a smentire i rumor che la volevano già legata ad un altro uomo.

Gli "Oriele", però, non sono gli unici ad essere tornati al centro del gossip a distanza di tre mesi dalla finale del GF Vip 7.

In queste ore, infatti, i siti di gossip si stanno occupando dei "Donnalisi" e degli sfoghi che hanno avuto sul web in seguito alle pressioni dei fan che li vorrebbero ancora insieme.

Antonella è stata la prima ad esporsi per chiedere a chi la segue sui social di non taggarla più in fancam o in contenuti che riguardano l'ex, poi è toccato ad Edoardo dire la sua con una serie di messaggi forti e che hanno confermato la rottura definitiva.

Il romano, infatti, su Twitter ha parlato di "pressioni psicologiche" subite nei mesi scorsi, ovvero quando era fidanzato con Fiordelisi.

Insomma, manca poco al ritorno in tv del Grande Fratello (che quest'anno proporrà al pubblico un cast misto e molte altre novità) e in rete si parla ancora dei concorrenti della scorsa edizione, soprattutto di quelli che hanno messo fine alla relazioni cominciate proprio tra le mura di Cinecittà.