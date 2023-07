Un posto al sole prosegue con nuove ed interessanti puntate nella settimana dal 3 al 7 luglio. Le anticipazioni annunciano che i riflettori saranno puntati soprattutto su Eduardo che dopo l'ultimo scontro con Alberto rischierà di perdere l'amore della sua vita. Clara, infatti, deciderà di non frequentare più Sabbiese e lo comunicherà a Palladini. Nel frattempo, Marina e Roberto saranno sempre più lontani e Lara aggiungerà un altro traguardo al suo piano assumendo Ida senza destare sospetti.

Anticipazioni Un posto al sole: Eduardo, Rosa e Clara rischieranno guai con la polizia

Le anticipazioni di Un posto al sole al 7 luglio raccontano che per Eduardo le cose non si metteranno affatto bene. Nella puntata di venerdì 30 giugno c'è stato un duro scontro tra l'uomo e Alberto e questo avrà delle gravi conseguenze per lui. Palladini non farà altro che utilizzare a suo favore il pugno incassato da Sabbiese e farà pressioni su Clara. Nel frattempo, a complicare la situazione arriverà ancora un'operazione di polizia che rischierà di mettere nei guai non soltanto Eduardo e sua sorella, ma anche Clara. Dopo questa esperienza, la mamma del piccolo Federico deciderà di chiudere definitivamente i rapporti con Eduardo e lo comunicherà ad Alberto.

Anticipazioni settimana dal 3 al 7 luglio: Rosa in colpa dopo aver aiutato suo fratello

Le puntate di Un posto al sole che andranno in onda nella settimana dal 3 al 7 luglio vedranno protagonista anche Rosa. La donna, infatti, dopo aver aiutato suo fratello con la polizia, si sentirà in colpa. La sua inquietudine sarà amplificata anche dalle parole di Giulia che la faranno riflettere sulla posizione di Eduardo.

Nel frattempo, a casa Ferri le cose tra Marina e Roberto non miglioreranno e i due coniugi saranno sempre più distanti, proprio come desiderava Lara. La signora Martinelli dovrà gestire l'ingombrante presenza di Ida che pur di stare con suo figlio si mostrerà disposta a tutto. Le trame non spiegano fino a dove si spingerà la madre di Tommaso, ma non si esclude che possa tentare di rapire suo figlio, allarmando Lara.

La donna, tuttavia, riuscirà a risolvere anche questo problema e ad accreditare Ida agli occhi di Roberto.

Ida sarà la nuova baby sitter di Tommaso

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nella settimana dal 3 al 7 luglio Lara porterà avanti il suo piano e riuscirà a convincere Roberto ad assumere la madre di Tommy come nuova baby sitter. In questo modo, la donna terrà a bada Ida potrà agire indisturbata. Approfittando del vento favorevole, la donna non esiterà a prendersi un ulteriore soddisfazione provocando ancora una volta Marina. Questo non farà altro che aumentare le distanze tra la signora Giordano e Roberto.