Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 dal 3 al 7 luglio 2023 sono come di consueto ricche di colpi di scena.

Ci saranno delle nuove complicazioni nel matrimonio fra Roberto e Marina. Ancora una volta ci sarà lo zampino di Lara, la quale riuscirà a spingere Ida verso Ferri, facendola assumere come tata.

Intanto l’identità di Bufalotto sarà sul punto di essere rivelata e Mariella interrogherà Castrese a tal proposito. Ma chi avrà problemi maggiori sarà Eduardo Sabbiese, che si scontrerà con Alberto.

Intanto Rossella non solo dovrà rinunciare ad alcuni incarichi ma finirà per aiutare Ada a fare colpo su Nunzio.

Spoiler Un posto al sole fino al 7/7: Clara riflette sul futuro di Federico

L'ennesimo scontro fra Alberto Palladini e Eduardo Sabbiese finirà per mettere Clara in una posizione molto scomoda, portandola a interrogarsi sul futuro del figlio. Nel frattempo, la polizia eseguirà un’altra operazione che finirà per chiamare in causa Sabbiese, la tensione finirà per attanagliare anche Clara e Rosa.

Giulia, senza farlo apposta, finirà per far sentire Rosa ancora più in colpa di prima, perciò la donna farà di tutto per correre in aiuto di suo fratello. Frattanto, Clara si accingerà ad affrontare il suo ex Palladini.

Un posto al sole, trame puntate 3-7 luglio: Ida tata di Tommaso

A Palazzo Palladini Marina e Roberto saranno sempre più distanti grazie a causa delle manovre messe in atto da Lara Martinelli. Ida, che è la madre naturale del piccolo Tommaso, non avrà intenzione di arrendersi e sarà sul punto di sferrare un altro attacco a sorpresa.

A quanto pare, non paga di quello che già ha causato ai coniugi Ferri e Giordano, Martinelli spingerà Roberto ad assumere la ragazza polacca come tata. Come reagirà Marina davanti a questa ennesima provocazione? A quanto pare ne verrà fuori una discussione fra Marina e Lara.

Mariella smaschera Castrese, Viola si allontana dal marito

Mariella in seguito al discorso di Guido inizierà a collegare qualcosa nei confronti di ‘Bufalotto Sensibile’, sospettando che possa trattarsi di Castrese. E così la vigilessa gli farà un interrogatorio che spingerà l’uomo a fare coming out.

Anche fra Viola ed Eugenio la situazione coniugale non sarà delle migliori. I due, infatti, prenderanno le distanze l’uno dall’altra sempre di più, ma la situazione inizierà a star stretta al magistrato Nicotera. Intanto la convalescenza in ospedale volgerà al termine e Renato Poggi potrà fare ritorno a Palazzo Palladini.

Luca sfrutterà l’occasione per avvicinarsi ancora di più a Giulia, ma fra il primario del San Filippo e la giovane dottoressa Rossella continuerà ad esserci dell’astio. Intanto Nunzio si renderà conto di aver fatto colpo su Ada.