Brutti momenti attendono Gaffur durante le puntate della terza stagione di Terra Amara. L'ex capomastro di Villa Yaman si ritroverà tra l'incudine e il martello visto che, pur avendo scoperto che Behice ha ucciso la signora Hunkar, non potrà rivelare la verità al suo padrone. Il motivo per cui la donna riuscirà a tenere in pugno Gaffur è legato al fatto che lei saprà che il colpevole della morte di Hatip Tellidere è proprio lui. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, per Gaffur le cose peggioreranno ulteriormente quando Behice si trasferirà nella casa adiacente a quella degli Yaman, costringendo i neo sposi Gulten e Cetin a sgombrare il campo.

Behice si servirà a suo piacimento di Gaffur costringendolo a svolgere alcune mansioni per lei, ma quando Demir se ne renderà conto andrà su tutte le furie e si scaglierà contro di lui.

Behice costringe Gaffur a servirla

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul trambusto che si verrà a creare dopo che Behice, cacciata di casa da Fekeli, si trasferirà nella villa accanto a quella degli Yaman. Seguendo la trama della soap turca, la trama in questione prenderà il via nel momento in cui Ali Rahmet, stanco di avere tra i piedi Behice, la farà trasferire presso una casa destinata agli operai. Le lamentele della donna non si faranno attendere e troveranno accoglimento presso Mujgan, che chiederà a Gulten e Cetin di lasciare la casa precedentemente appartenuta a Sermin e poi acquistata da Yilmaz per poter fare insediare la zia.

Il peggio dovrà ancora arrivare, visto che Behice non si accontenterà di entrare in casa, ma inizierà a comportarsi da padrona, costringendo perfino Gaffur a svolgere per lei delle mansioni destinate alla servitù, che ovviamente lei non si potrà permettere. Sebbene il marito di Saniye proverà a negare i suoi servigi, Behice passerà al contrattacco affermando che se non farà tutto ciò che lei gli ordina non tarderà a denunciarlo alla polizia in quanto assassino di Hatip Tellidere.

Demir infuriato con Gaffur

Anche se Gaffur scoprirà che la colpevole della morte di Hunkar è proprio Behice, non riuscirà a contrastare la donna per paura di finire i suoi giorni in carcere e sarà costretto a dare retta a tutte le sue richieste. Proprio mentre Gaffur sarà impegnato a svolgere umili mansioni, arriverà Demir infuriato dopo la scoperta che Behice è andata ad abitare accanto a loro.

Yaman così si scaglierà contro il suo dipendente e lo picchierà visto che non comprenderà il motivo per cui un suo dipendente stia prestando i suoi servizi a Behice. D'altra parte anche Saniye inizierà ad avere dei dubbi sul comportamento del marito. Per scoprire come si arriverà sulla colpevolezza di Behice non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara tenendo conto che, rimasta senza l'aiuto della nipote, Behice commetterà dei passi falsi che tutti noteranno.