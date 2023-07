Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda giovedì 6 luglio svelano nuovi colpi di scena.

Nel corso della puntata sarà dato spazio alla vita sentimentale di Viola Bruni. A quato pare la crisi fra la figlia di Ornella ed Eugenio non sembrerà avere soluzione. Al contempo anche Marina sarà decisa a tenere lontano il marito. Per Renato, invece, giungerà il momento di far ritorno a casa.

Upas, spoiler del 6/7: Viola Bruni in crisi con il marito

In particolare sarà dato spazio alle vicende sentimentali di Viola, La giovane avrà non poche difficoltà a restare da sola con suo marito.

Con molta probabilità la donna non desidera entrare in intimità con Eugenio, e per questo cerca di tenerlo lontano. Tuttavia Nicotera non tarderà a notare la reticenza della consorte. Il magistrato, infatti, comprenderà che fra lui e la moglie si è venuta a creare una certa distanza, nonostante siano tornati a vivere insieme. Dunque per i coniugi Nicotera-Bruni non si prospetta affatto una situazione rosea, considerando che la crisi fra i due va avanti da quasi un anno. Inoltre entrambi sembrano avere interesse e attrazione nei confronti di altre persone.

Un posto al sole, puntata del 6 luglio: Marina discute nuovamente con Lara

La puntata di Upas del 6 luglio vedrà Lara e Marina discutere nuovamente.

La signora Martinelli, con le sue provocazioni, non farà altro che infastidire la sua rivale. L'obiettivo della donna sarà quello di allontanare definitivamente Roberto dalla sua legittima moglie.

Marina si lascerà abbindolare dalle parole di Lara, convincendosi sempre di più che fra lei e Ferri sia finita. La donna deciderà, a tal proposito, di tenere il marito a distanza.

Dunque, a quanto pare, almeno per il momento, Lara raggiungerà il suo scopo di dividere i coniugi Ferri-Giordano. Anche se ben presto Marina potrebbe scoprire le menzogne di Lara.

Upas, episodio 6 luglio: Renato torna a casa

Le anticipazioni della puntata di Upas del 6 luglio svelano che si assisterà a un lieto evento. Le condizioni di salute Renato miglioreranno e potrà finalmente far ritorno a casa per la gioia dei suoi cari.

Poggi senior potrà gettarsi questa brutta esperienza alle spalle. Intanto Luca cercherà di accorciare le distanze con Giulia, con la quale anni addietro ebbe una relazione. Al contempo, il medico avrà un atteggiamento sempre meno conciliante nei confronti di Rossella. Quest'ultima non gradirà il modo di rapportarsi del suo primario, sviluppando uno stato di insofferenza. Al contempo, Ada, l'infermiera amica della dottoressa Graziani, resterà colpita da Nunzio.