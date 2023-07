La soap opera turca Terra Amara continua a non deludere i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset con intrighi, tradimenti, segreti e colpi di scena. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo italiano dal 10 al 12 luglio 2023 ci sarà l’ingresso di Fikret Fekeli (Furkan Palali), il nipote di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). A non vedere di buon occhio il ragazzo arrivato dalla Germania sarà Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu), poiché temerà che stia cercando un’eredità. La zia della dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) non perderà tempo per invitare Fekeli a fare attenzione al nipote.

Spoiler Terra amara, del 10/07: Hunkar disconosce il figlio Demir

Nella puntata che andrà in onda lunedì 10 luglio, Demir (Murat Ünalmış) spiazzerà tutti gli invitati del matrimonio di Sabahattin (Turgay Aydin) e Julide (Alayça Öztürk): il ricco imprenditore annuncerà pubblicamente di considerare Sevda (Nazan Kesal) la sua seconda madre.

Demir scatenerà la furia di Hunkar (Vahide Perçin), la quale dopo aver ascoltato le sue parole non ci penserà due volte a disconoscerlo.

Trama dell’11 luglio: Ali Rahmet Fekeli riabbraccia il nipote Fikret

Le anticipazioni su ciò che accadrà nell’episodio di martedì 11 luglio, raccontano che Fekeli dopo trent’anni riabbraccerà il nipote Fikret, figlio adottivo del defunto fratello Musa.

Il ragazzo aveva lasciato Cukurova quando aveva quattro anni e verrà invitato dallo zio Ali Rahmet ad alloggiare nella sua abitazione.

Anticipazioni del 12/07: Behice sospetta che Fikret sia un impostore

Dagli spoiler sulla puntata di mercoledì 12 luglio, si evince che Fekeli sarà felicissimo per il ritorno del nipote Fikret.

Quando la new entry accetterà di trasferirsi dallo zio, a storcere il naso sarà Behice, la quale sospetterà che il ragazzo sia un impostore: per questo motivo la spietata dark lady metterà in guardia Ali Rahmet dal parente.

Trame turche Terra amara: Behice cerca di smascherare Fikret

Nei futuri episodi in programma tra qualche settimana, Behice farà il possibile per smascherare Fikret, dopo che lo stesso verrà assunto da Yilmaz (Ugur Gunes) e Fekeli alla fabbrica di cotone. Non appena Sermin (Sibel Tascioglu) e Füsun (Yeliz Doğramacılar) le faranno sapere che Fikret da bambino si è ustionato al petto con dell’acqua calda, la spietata donna costringerà lo stesso a togliersi la camicia rovesciandogli del tè addosso appositamente.

Infine a fare una pessima figura sarà la zia di Mujgan, quando il ragazzo le dimostrerà di essere davvero il nipote di Fekeli facendole vedere la bruciatura.