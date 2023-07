La soap opera di Rai 3 Un posto al sole promette emozioni e colpi di scena nella settimana dal 24 al 28 luglio 2023.

In particolare Marina è sempre più vicina a smascherare le bugie di Lara e a dimostrare che Tommy non è il figlio di Ferri. Con l'aiuto di Silvana, la donna cerca di raccogliere le ultime prove per avvalorare la sua tesi, ma Lara deve fare i conti anche con l'invasività di Ida.

Marina contro Lara: battaglia per Ferri

Marina è sempre più determinata a scoprire la verità su Lara e Tommy, il bambino che la donna ha fatto passare per il figlio di Roberto Ferri.

In particolare la signora Giordano è convinta che Lara sia una manipolatrice e che abbia ingannato Ferri con una falsa gravidanza. Con l’aiuto di Silvana, Marina cerca di procurarsi le prove definitive per smascherare Lara: un test del DNA. La signorina Martinelli, però, non si lascia intimidire e cerca di difendere il suo segreto a tutti i costi.

Inoltre Lara deve fare i conti anche con Ida, la madre biologica di Tommy, che si fa sempre più invadente e curiosa, così decide di allearsi con lei e di confidarle alcuni dettagli della sua vita, pur di tenerla lontana da Marina.

Samuel tradisce Speranza con Micaela

Intanto Samuel è in crisi con Speranza: il giovane si sente soffocato dalla routine e dalla monotonia della sua relazione.

Nonostante questo inizialmente cerca di allontanare Micaela, la sorella gemella di Manuela, che lo corteggia da tempo. Ma Micaela non si arrende e si presenta in casa sua con un atteggiamento provocante. A questo punto Samuel cede alla tentazione della carne e tradisce Speranza con Micaela.

In seguito Samuel si rende conto di aver commesso un grave errore e cerca disperatamente qualcuno con cui confidarsi.

In un primo momento il giovane vorrebbe raccontare tutto a Speranza, ma ha paura di perderla per sempre. Purtroppo per lui, il suo tradimento non resta nascosto per molto: infatti Speranza scopre tutto e va su tutte le furie.

Manuel in pericolo: cosa accade con Antonio?

Il piccolo Manuel ha recentemente trovato un borsone pieno di armi nascosto nel garage dello zio, da cui ha preso una pistola, portandola a casa sua senza sapere che si tratta di un’arma rubata.

Il ragazzino vuole giocare con la pistola, perciò decide di nasconderla nella sua cameretta.

Antonio, suo amico, nel frattempo lo chiama per giocare insieme a lui. Così Manuel lo porta a casa sua e gli mostra la pistola. I due ragazzini non sanno che l’arma è carica e si mettono quindi in una situazione molto pericolosa.