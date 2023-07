Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 nella settimana dal 10 al 14 luglio, rivelano che Serena noterà un atteggiamento fin troppo affettuoso da parte di Ida per il piccolo Tommaso, mentre Marina si farà raccontare da Silvana i motivi del suo licenziamento da casa Ferri.

Nel frattempo Nunzio e Rossella terranno a bada i loro sentimenti reciproci, ma reprimere le proprie emozioni finirà per avere un effetto deleterio sul loro lavoro. Sempre in tema di coppie, Eugenio, disperato per il comportamento distaccato di Viola, si ubriacherà e chiederà alla moglie di essere sincera con lui sui suoi sentimenti.

Lunedì 10 luglio: Viola mette in imbarazzo Filippo e Serena

Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Nunzio (Vladimir Randazzo) vivranno molte emozioni contrastanti. Non poter esprimere a pieno cosa prova, porterà il giovane Cammarota a sfogare la sua frustrazione contro l'incolpevole Samuel (Samuele Cavallo), quanto a Rossella, le cose andranno anche peggio. La giovane dottoressa Graziani, infatti, si mostrerà distratta sul lavoro e rischierà di compiere qualche grave errore in corsia.

Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) organizzeranno un pranzetto con Eugenio (Paolo Romano) e Viola (Ilenia Lazzarin) per parlare delle prossime vacanze. Purtroppo però l'innocuo appuntamento prenderà una piega imprevista a causa del comportamento molto distaccato di Viola.

Quest'ultima infatti si mostrerà molto annoiata dai loto discorsi e il suo comportamento metterà in serio imbarazzo tutti i presenti, compreso ovviamente suo marito.

Il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) farà una richiesta piuttosto insolita a nonno Renato (Marzio Honorato), al punto da mettere in difficoltà l'uomo.

Martedì 11 luglio: Luca prende di mira Rossella

Dopo il pranzo disastroso, Viola correrà da Raffaele (Patrizio Rispo) per sfogarsi con lui e confidargli di sentirsi imprigionata in una relazione monotona..

Nunzio, rispettando il volere di Rossella, terrà a bada i suoi sentimenti, nel frattempo la giovane dottoressa Graziani verrà presa sempre più di mira, in ospedale, dal suo primario Luca De Santis (Luigi Di Fiore).

Renato si appresterà a dare una delusione a suo nipote Jimmy, ma fortunatamente arriverà in suo soccorso nonna Giulia (Marina Tagliaferri).

Mercoledì 12 luglio: Eugenio si ubriaca

Brutte notizie per Lara (Chiara Conti) il cui piano sembrerà fortemente a rischio. A mettere in forte difficoltà la donna saranno le eccessive attenzioni della "baby-sitter" Ida (Marta Anna Borucinska) per il piccolo Tommy e i ricordi di Silvana (Anna D’Agostino) in merito al suo licenziamento.

Eugenio si presenterà ubriaco a Viola, "costringendo" così la donna a dirgli tutta la verità sulla crisi irrimediabile in cui sono piombati.

Rossella si troverà sempre più in difficoltà col suo primario Luca.

Giovedì 13 luglio: Ferri affronta Lara

Rosa (Daniela Ioia) vorrebbe liberarsi del borsone con le armi e questo la porterà a litigare furiosamente con suo fratello Eduardo (Fiorenzo Madonna). Nel frattempo Giulia proporrà a Luca di trasferirsi a vivere alla Terrazza.

Dopo aver scoperto da Serena (Miriam Candurro) che Ida è eccessivamente affettuosa con Tommy, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) chiederà spiegazioni a Lara in merito all'insolito comportamento della nuova baby-sitter. Nel frattempo Marina si farà spiegare in modo dettagliato, cosa ha portato al licenziamento di Silvana.

Micaela (Gina Amarante) farà una proposta a Samuel molto interessante, mentre l'ignara Speranza (Maria Sole Di Maio) penserà alle vicine vacanze con il suo fidanzato.

Venerdì 14 luglio: Manuel in pericolo

Damiano (Luigi Miele) sarà molto in ansia per l'influenza che Eduardo potrebbe avere su suo figlio e, in effetti, il piccolo Manuel (Manuel D’Angelo) finirà a vivere una situazione estremamente pericolosa.

Dopo essersi congedato da Michele (Alberto Rossi) Luca, accoglierà l'invito di Giulia e si trasferirà alla Terrazza.

Infine Samuel, grazie alla proposta di Micaela, capirà che può ancora realizzare il suo sogno.