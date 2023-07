Le Anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda il 7 luglio 2023 su Rai3, alle ore 20:50 su Rai3, rivelano che Viola non riuscirà più a sopportare la presenza di Eugenio e continuerà a evitare di passare del tempo da sola insieme a lui. Sarà il preludio dell'ennesima crisi matrimoniale tra i due e non è detto che stavolta venga superata. Nel frattempo, Nunzio verrà notato da Ada, la nuova amica di Rossella. Sarà proprio lei a cercare di farli incontrare, sperando che possa nascere una storia d'amore.

Anticipazioni Un posto al sole: Viola lascia Eugenio?

Ornella ci ha visto lungo e conosce bene Viola, dato che aveva già notato da tempo che il matrimonio con Eugenio non la rende felice. Al contrario, ha sempre visto una luce diversa negli occhi della figlia quando passava del tempo con Damiano, che ha però deciso di allontanare definitivamente e non senza sofferenza.

Anche se Viola ha messo tutta sé stessa per salvare il suo matrimonio, nella puntata di Un posto al sole, in onda il 7 luglio 2023, si renderà conto di non avere più la forza e la volontà di fingere: è tutto finito? Resta poi da capire se Damiano tenterà di avvicinarsi ancora a Viola, ora che è in crisi profonda con il marito.

Un posto al sole nuove trame: Rossella non sta bene

Michele e Silvia sono sempre più preoccupati per Rossella, in ansia per il comportamento poco amichevole di Luca all'ospedale San Filippo nel quale ha iniziato a lavorare come primario al posto di Ornella. Ciò che fa soffrire Rossella non è solo l'atteggiamento di De Santis, ma anche la scelta del suo fidanzato Riccardo di schierarsi con Luca, per il timore di inimicarselo.

Un'alleanza che la fa sentire inadeguata e poco supportata agli occhi di Crovi, con il quale c'è aria di crisi. Rossella ha trovato un'amica in Ada che, a sua volta, ha notato Nunzio. La ragazza penserà bene di fare da Cupido tra i due, ma le cose andranno in modo inaspettato.

Trame e anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio e Ada nuova coppia?

Nunzio sembrava davvero attratto da Rossella, che invece non prova lo stesso interesse. Pare proprio che il bacio tra Rossella e Nunzio sia stato archiviato e che la situazione prenda una piega insolita. Infatti Rossella cercherà di spingere Cammarota nelle braccia di Ada, la sua nuova amica e confidente. Ma siamo proprio sicuri che tra Rossella e Nunzio ci sia solo una tenera amicizia? Qualcosa in più in tal senso potrebbe emergere nelle prossime settimane. Intanto Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50.