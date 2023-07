Nell'episodio di Un posto al sole, andato in onda mercoledì 5 luglio, Rosa ha fatto una richiesta a Giulia, che ha spiazzato la donna. La mamma di Manuel, visibilmente preoccupata per la questione del borsone con le armi, ha chiesto alla signora Poggi di ospitare lei, Clara e i loro bambini, alla Terrazza, prima che Angela faccia ritorno.

Le anticipazioni, delle puntate in onda dal 10 al 14 luglio, non dicono nulla in merito all' eventuale arrivo di Rosa e Clara a Palazzo Palladini, ma rivelano invece che alla Terrazza presto giungerà Luca De Santis.

Giulia non vuole ospitare Rosa

La scelta di Giulia (Marina Tagliaferri) di non ospitare Rosa (Daniela Ioia) ha creato un po' di malcontento tra i fan, che hanno visto una certa ipocrisia nella donna. Va detto che l'ex moglie di Renato ha dimostrato, in più occasioni, di essere pronta ad agire in prima linea senza limitarsi a chiacchiere vane, tuttavia da qui a dover ospitare quattro persone a casa sua ce ne passa.

Forse la scelta degli sceneggiatori è stata fatta per far cadere un po' in contraddizione questo personaggio, sempre pronto a fare la cosa giusta. Giulia, dinanzi alla richiesta della donna, si è mostrata infatti vaga e ha suggerito a Rosa di non rinunciare a lottare per restare in casa sua, quasi a volersi schernire per la sua scelta.

Giulia, in realtà si è presa del tempo per pensarci, ma a quanto pare la sua decisione sarà di non ospitare Rosa, anche perché la donna deciderà di chiedere a qualcun altro di poter vivere alla Terrazza.

Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 luglio: Luca non è a suo agio con Michele

Nelle prossime puntate di un posto al sole, Luca (Luigi Di Fiore) rivelerà a Giulia, di non essere più a suo agio a casa con Michele (Alberto Rossi).

Certo, il suo amico giornalista è gentile e disponibile, ma De Santis rivelerà di percepire un certo imbarazzo in quanto primario di sua figlia Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Va aggiunto che i rapporti professionali tra il dottore e la giovane dottoressa Graziani andranno sempre peggio e la ragazza non riuscirà a nascondere il suo disagio durante la festa di compleanno di suo padre, in cui Luca apparirà molto diverso dall'uomo severo e austero che invece sembra essere in corsia.

Un posto al sole, puntate dal 10 al 14 luglio: Renato è geloso del dottor De Santis

Luca si sfogherà con Giulia e le confiderà che sta cercando invano di andare via, ma proprio non riesce a trovare un nuovo appartamento. L'ex moglie di Renato, dopo avere ascoltato con attenzione, le parole dell'uomo, avrà un'idea. La signora Poggi proporrà a De Santis di andare a vivere con lei alla Terrazza e quest'ultimo accetterà subito con entusiasmo.

Dopo avere avvisato Michele, l'uomo si presenterà subito a Palazzo Palladini con il suo trolley ma, a quanto pare, Renato (Marzio Honorato) non prenderà affatto bene la novità e mostrerà un certo disappunto per l'arrivo del dottore.