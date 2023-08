Chi sono i prof della nuova edizione di Amici? L'appuntamento con il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi sta per ripartire su Canale 5, intanto le prime anticipazioni della nuova stagione rivelano che ci saranno un po' di cambiamenti.

Alcuni prof andranno via e contemporaneamente ne arriveranno altri: tra i candidati in lizza per la nuova stagione del talent show spiccano i nomi di Elena D'Amario e Giuseppe Giofrè [VIDEO], che però per il momento mantengono il riserbo.

Anticipazioni sul cast di Amici 2023/2024: fuori Arisa

Le anticipazioni su Amici 2023/2024 rivelano che il talent show riprenderà la consueta programmazione da domenica 17 settembre nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16 circa.

Le sorprese non mancheranno e quest'anno si punterà su un cast in parte rinnovato, legato in primis ai docenti della scuola.

Lorella Cuccarini ha confermato la sua presenza nel cast del talent show di Maria De Filippi, mentre Arisa uscirà di scena dal programma.

Nella prossima stagione televisiva la cantante sarà impegnata come giudice a The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici, previsto tra novembre e dicembre in prime time su Rai 1.

Raimondo Todaro in bilico nel cast di Amici 2023/2024

Tra i nomi in bilico spicca anche quello di Raimondo Todaro, protagonista delle ultime due stagioni del talent show Mediaset.

Dopo un'edizione travagliata, costellata da un po' di battibecchi con la conduttrice dello show, Todaro potrebbe vedere in bilico la sua poltrona.

Le indiscrezioni su chi prenderà il suo posto a settembre non mancano e al momento in lizza ci sarebbero due volti nati e cresciuti proprio all'interno del talent show Mediaset.

Trattasi di Elena D'Amario e Giuseppe Giofrè, entrambi professionisti dello show e nel caso del ballerino anche giudice al serale dell'ultima edizione.

Elena D'Amario e Giuseppe Giofrè in silenzio sulla partecipazione ad Amici 23

Le voci su un loro coinvolgimento nel cast di prof di Amici 23 si sono fatte sempre più insistenti nel corso delle ultime settimane, anche se i due hanno sempre preferito non commentarle.

In questi giorni sia Elena D'Amario che Giuseppe Giofrè hanno preferito godersi le vacanze estive, restando in silenzio di fronte a queste ipotesi su un loro coinvolgimento nel cast del talent show di Maria De Filippi.

Tuttavia i loro nomi hanno entusiasmato i fan social della trasmissione, che a questo punto sperano di poterli rivedere nel cast di professori di questa ventitreesima edizione in onda da settembre.