Le anticipazioni sui nuovi professori di Amici 2023/2024 rivelano ci sarà spazio per un po' di cambiamenti e l'arrivo di new entry che non passeranno affatto inosservate.

Quest'anno, infatti, Maria De Filippi ha intenzione di rivoluzionare il cast del fortunato talent show giunto alla sua ventitreesima edizione di messa in onda su Canale 5 e, tra le novità, potrebbe spiccare il nome di Elena D'Amario, già allieva e ballerina professionista dello show.

Anticipazioni sul cast di Amici 2023/2024: ecco cosa succede a settembre

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 2023/2024 è in programma da domenica 17 settembre [VIDEO]nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Anche quest'anno, Maria De Filippi, sarà chiamata ad affrontare la sfida diretta contro Domenica In, la storica trasmissione del pomeriggio festivo condotto da Mara Venier.

Una sfida che, lo scorso anno, ha visto trionfare la De Filippi: il talent show Mediaset ha conquistato ottimi risultati dal punto di vista auditel, battendo quasi sempre la trasmissione di Rai 1.

E, quest'anno, le due conduttrici si ritroveranno a dover sfidarsi nella fascia del pomeriggio domenicale: le sorprese non mancheranno e, per riuscire ad avere la meglio, ecco che la De Filippi starebbe lavorando alle novità legate al suo seguitissimo talent.

Arisa esce di scena dal cast dei professori di Amici 2023/2024

Le prime anticipazioni su Amici 2023/2024 rivelano che Arisa risulta fuori da giochi: la cantante, quest'anno, non parteciperà alla nuova edizione.

Arisa pare che sia in trattativa per entrare a far parte del cast della nuova stagione di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici, previsto da novembre su Rai 1.

La cantante prenderebbe il posto dei Ricchi e Poveri e si cimenterebbe così in questa nuova esperienza, dopo quella di qualche anno fa a Ballando con le stelle, dove riuscì a portarsi a casa la coppa di vincitrice assoluta.

Chi prenderà il suo posto nella scuola di Canale 5? Non si esclude che, la conduttrice e ideatrice dello show possa affidare quel posto a qualche cantante che ha trovato il successo proprio grazie al talent.

Maria punta su Elena D'Amario: anticipazioni Amici 2023/2024 cast professori

Cambiamenti anche nel cast dei professori di danza: la presenza di Raimondo Todaro ad Amici 23 sarebbe in bilico e quasi sicuramente il prof non tornerà in scena nella prossima edizione.

A tal proposito, Maria De Filippi sarebbe pronta a promuovere una ballerina professionista dello show di Canale 5.

Trattasi di Elena D'Amario, tra i volti più amati dal pubblico del programma, la quale potrebbe cimentarsi in questa nuova avventura.