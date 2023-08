Antonella ed Edoardo del Grande Fratello Vip non hanno mai avuto ripensamenti dopo la rottura di un mese e mezzo fa. Lo scorso 7 agosto, poi, l'influencer ha lanciato un paio di frecciatine all'ex rispondendo alla domanda di un fan su Instagram: la giovane si è detta certa del fatto che quando si ama non si è razionali e non si vedono i veri lati del carattere dell'altra persona.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Sono passati pochi giorni da quando Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di un fan del GF Vip che avrebbe visto Antonella piangere sola in hotel: la ragazza starebbe ancora soffrendo per la fine della storia d'amore con Edoardo, e una risposta che ha dato su Instagram sembra confermarlo.

Il 7 agosto Fiordelisi ha chiacchierato un po' con i follower, ma una riflessione in particolare ha catturato l'attenzione dei curiosi perché sembra riguardare Donnamaria e come sono andate a finire le cose tra loro.

"Credi che le persone possano cambiare per amore?", è questa la curiosità che la salernitana ha deciso di soddisfare senza mai citare direttamente l'ex fidanzato.

Lo sfogo del personaggio del GF Vip

"Credo sia molto difficile. Se una persona vuole, può migliorarsi ma cambiare totalmente no", ha esordito la ragazza nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando da lunedì 7 agosto.

Analizzando nel dettaglio quanto l'amore può influenzare il carattere di qualcuno, Antonella ha aggiunto: "Mi è capitato tante volte di uscire con persone che i primi anni erano in un modo e poi dopo usciva la loro vera essenza".

I fan del GF Vip, però, hanno colto una frecciatina velenosa ad Edoardo quando l'influencer ha scritto: "Purtroppo l'amore può offuscare la nostra capacità di essere obiettivi e razionali". "Non ci fa capire chi abbiamo davanti", ha concluso Fiordelisi sempre nella risposta che ha dato ai follower di Instagram.

La giovane, dunque, ha fatto sapere che spesso e volentieri non ci si rende conto di chi si ha affianco finché non si volta pagina: proprio questo è il riferimento che tanti hanno collegato a Donnamaria e al cambiamento che avrebbe avuto dopo la rottura.

Le parole del romano dopo il GF Vip

Anche Edoardo ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni di recente: intervistato in radio in occasione dell'uscita del suo nuovo singolo Piccolo sole, l'ex concorrente del GF Vip ha fatto sapere di essere sereno e di aver capito cosa ha sbagliato nell'ultimo anno.

Anche se non ha mai citato direttamente Antonella e la storia d'amore che hanno avuto sia dentro che fuori la casa più spiata d'Italia, il romano si è detto contento di come sta vivendo in questo periodo e degli errori che ha commesso ma che è riuscito a superare.

Stando a quello che Deianira ha raccontato su Instagram nei giorni scorsi, sarebbe stato proprio Donnamaria a opporsi al ritorno di fiamma con Fiordelisi: quest'ultima avrebbe cercato la pace in ogni modo, anche proponendo vacanze di coppia al mare nel corso dell'estate ancora in corso, ma l'ex volto di Forum avrebbe sempre detto no perché per lui non era la soluzione giusta ai loro tanti problemi.

L'influencer napoletana sostiene anche che Edoardo non riuscirebbe ad andare oltre la diretta che l'ex fidanzata ha fatto a fine giugno per annunciare la loro rottura: la scelta della 24enne di mostrarsi in lacrime e triste pochi minuti dopo aver messo fine alla relazione iniziata tra le mura di Cinecittà, non sarebbe piaciuta al cantante e da lì le cose tra loro non si sono più sistemate.