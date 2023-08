Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 9 agosto, Hunkar entrerà in possesso di un fascicolo che riguarda la signora Behice. Infine, la signora Yaman darà appuntamento alla zia di Mujgan ordinandole di lasciare il paese, ma tale affronto le costerà la vita.

Fekeli annuncerà il suo matrimonio con la signora Yaman, mentre Zuleyha intimerà Yilmaz di starle lontano e di dimenticarla. Intanto, Sevda verrà isolata da tutti gli abitanti di Cukurova e soltanto la signorina Altun correrà in suo soccorso.

Behice pugnala la sua nemica, uccidendola

Hunkar entrerà in possesso di un fascicolo sulla signora Behice contenente tutte le sue malefatte prima di arrivare nella terra di Adana. A questo punto, la signora Yaman darà appuntamento alla zia di Mujgan. Dopodiché, la mamma di Demir lascerà la tenuta nella gestione di Saniye, guarderà la sua villa ed entrerà in auto per andare al luogo d'incontro.

Infine, Hunkar mostrerà a Behice le prove schiaccianti contro di lei (secondo le quali avrebbe ucciso i suoi precedenti coniugi) intimandola a lasciare per sempre Cukurova insieme a sua nipote. Tuttavia, la spietata signora Hekimoglu pugnalerà la sua nemica ferendola a morte.

Zuleyha incontra Yilmaz e gli dice che deve dimenticarla

Ali Rahmet riunirà la famiglia a colazione per comunicare un annuncio molto importante: ha chiesto alla signora Yaman di sposarlo e ben presto convoleranno a nozze. La notizia sorprenderà i presenti che si congratuleranno con l'uomo, ma una volta in camera, Behice sfogherà la sua rabbia confidandosi con sua nipote Mujgan.

Nel frattempo, Zuleyha passeggerà per il centro e incontrerà Yilmaz che la fermerà per chiederle ancora perdono per aver portato via Adnan facendola preoccupare. Di sana pianta, la signorina Altun gli risponderà che deve dimenticarla ed accettare il loro triste destino.

Gli abitanti di Cukurova isolano Sevda in Terra amara

Successivamente, Sevda entrerà in un negozio di tessuti intenta a comperare una stoffa, ma il commerciante le dirà che non ha nulla da vendere ad una donna come lei.

A questo punto, Zuleyha origlierà la conversazione e si intrometterà intercedendo per l'ex cantante affinché venga rispettata.

Dopodiché, Sevda ringrazierà la moglie di Demir per averla soccorsa. Nel contempo, a villa Yaman, Saniye comunicherà ad Hunkar i suoi sospetti sulla gravidanza di Fadik. Per questo motivo, la suocera di Zuleyha parlerà con la domestica per scoprire la verità, ma invece apprenderà che quando Adnan sparì, la nonnina Azize lasciò la tenuta e venne derubata.