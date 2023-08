Un Posto al sole prosegue con nuovi appuntamenti su Rai 3 con le anticipazioni dal 4 al 6 settembre ad annunciare grandi novità per i protagonisti.

Nunzio sarà amareggiato per la scelta di Rossella di sposare Riccardo. Per il figlio di Franco, tuttavia, si aprirà uno spiraglio grazie ad un incontro affascinante. Si tratta di una vecchia conoscenza di Alberto e Nunzio coglierà l'occasione per prendersi anche una piccola rivincita.

Nel frattempo, Giulia sarà preoccupata per Bricca, affetta da demenza senile, e Luca non vivrà bene la situazione. Antonio reclamerà infine l'amicizia di Manuel mentre Raffaele proverà a parlare con Viola.

Anticipazioni Un Posto al sole: Rossella deluderà Nunzio

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 4 al 6 settembre raccontano che Rossella valuterà la proposta di matrimonio di Riccardo decidendo di accettare. Nunzio sarà molto amareggiato per la scelta di Rossella, anche se la ragazza mostrerà di aver ancora dei dubbi a riguardo. Il figlio di Franco non si lascerà abbattere e il destino lo aiuterà a distrarsi. Al Caffè Vulcano, infatti, Nunzio farà un incontro affascinante. Si tratta di una conoscenza di Alberto che oltre a far passare del tempo piacevole a Nunzio, servirà al ragazzo anche per prendersi una rivincita con Palladini.

Anticipazioni puntate dal 4 al 6 settembre: Speranza aiuterà Giulia con Bricca

Le puntate di Un Posto al sole dal 4 al 6 settembre vedranno al centro dei riflettori anche Giulia. La donna noterà uno strano comportamento in Bricca e grazie a Speranza capirà che la cagnolina ha dei seri problemi di salute. Emergerà che Bricca soffre di demenza senile, per la signora Poggi non sarà affatto facile gestire la situazione.

Luca, per altri motivi, sembrerà non vivere affatto bene la malattia della cagnolina. L'uomo pensa infatti alla sua condizione e al fatto che Giulia non abbia idea del fatto che soffra di Alzheimer.

Antonio vorrebbe rivedere Manuel ma Viola non sarà d'accordo

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 4 al 6 settembre rivelano poi che Antonio sentirà la mancanza di Manuel.

Il bambino si renderà conto che dall'ultima discussione avuta con il suo amico non ha più potuto vederlo e ne parlerà con Raffaele. Il padre di Diego proverà a parlare con Viola per spezzare una lancia a favore di Rosa, ma la madre di Antonio non sembrerà affatto d'accordo in merito all'idea che suo figlio frequenti Manuel. La moglie di Eugenio, inoltre, farà una scoperta sconvolgente. Dando uno sguardo alle prossime puntate, Viola vedrà Eduardo in compagnia di Damiano e questo la farà riflettere.