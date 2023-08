L'inizio della 23^ edizione di Amici dovrebbe avvenire domenica 24 settembre, con la messa in onda della prima puntata della nuova stagione del talent-show.

Come riportano siti e riviste in questi giorni l'esordio del format di Maria De Filippi sarebbe infatti slittato di una settimana rispetto a quanto previsto inizialmente: il motivo di questo rinvio sarebbe l'esigenza degli addetti ai lavori di trovare dei sostituti dei professori in uscita.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

L'esordio di Amici 23 dovrebbe slittare a domenica 24 settembre: è questa l'ultima notizia che è trapelata sull'edizione del talent in partenza dopo l'estate.

Inizialmente la messa in onda della prima puntata della nuova stagione era prevista il 17 settembre, ma ora il giornalista Giuseppe Candela ha scritto del rinvio alla settimana successiva.

In rete circola con insistenza una teoria sul perché la prima registrazione sia stata spostata di sette giorni: pare che Maria De Filippi e i suoi collaboratori siano ancora alla ricerca dei nuovi professori, ovvero degli artisti che prenderanno il posto di almeno un paio di componenti del cast in uscita.

I principali candidati alla sostituzione al rientro dalle vacanze, al momento sono Arisa e Raimondo Todaro: la cantante e il ballerino dovrebbero lasciare la commissione interna, ma per motivi decisamente diversi.

Ovviamente non ci sono ancora conferme ufficiali su questo.

I candidati al cast di Amici

In questi mesi sono circolati i nomi di diversi artisti che potrebbero sostituire Arisa e Raimondo: la cantante starebbe per tornare in Rai nel ruolo di giurata di The Voice Kids, quindi Maria De Filippi avrebbe pensato di affidare la sua cattedra ad Emma Marrone.

Questa ipotesi ha convinto in parte i fan di Amici: da un lato c'è chi gioirebbe nel vedere la pugliese nelle inedite vesti di insegnante della scuola (in passato è stata allieva, coach del serale e ospite), dall'altro chi è certo che da settembre lei si concentrerà più sulla carriera e sul nuovo album che ha in uscita (si parla anche di una possibile partecipazione a Sanremo 2024).

Todaro, invece, potrebbe lasciare il cast per divergenze di vedute con la produzione: ad affiancare Alessandra Celentano (confermatissima per l'ennesimo anno consecutivo) ed Emanuel Lo, potrebbe essere uno tra Elena D'Amario e Giuseppe Giofrè.

Entrambi i ballerini hanno partecipato al talent-show in passato e potrebbe essere arrivato per loro il momento di fare il salto di qualità, diventando docente dopo anni da professionista o da giudice.

Conto alla rovescia per la ripresa di Amici

Un'altra indiscrezione che è trapelata di recente sulla prima puntata di Amici 23, riguarda il vincitore che è stato proclamato lo scorso maggio.

Pare che allo speciale con il quale il talent esordirà su Canale 5 il 24 settembre prossimo, parteciperà anche Mattia Zenzola: al ballerino dovrebbe essere affidato il ruolo di super ospite della prima registrazione, un po' come è accaduto in passato con Luigi Strangis, Giulia Stabile e con tutti gli altri allievi che hanno alzato la coppia a fine stagione.

A proposito dei ragazzi che quest'estate hanno preso parte ai casting, tra un mese conosceranno il loro destino: nel corso del primo appuntamento, infatti, sarà formata la classe 2023/2024.

Spetterà ai sei professori della commissione interna (tre per la categoria canto e tre per quella ballo) scegliere i cantanti e i danzatori che vogliono "arruolare" nelle loro squadre. di settimana in settimana, però, ogni titolare dovrà riconfermarsi con esibizioni sempre più difficili o sfidandosi con aspiranti alunni dall'esterno.