Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono stati protagonisti di un botta e risposta a distanza su X (ex Twitter). Tutto è partito da un commento di Edoardo riguardante un post di Sonia Bruganelli in cui parlava del rispetto tra due persone quando finisce un'amore. In seguito al commento di Donnamaria che poteva sembrare una frecciatina nei confronti della sua ex Antonella, quest'ultima ha deciso di intervenire per fornire la sua versione dei fatti.

Il gesto di Edoardo

Dopo la fine del Grande Fratello Vip 7 sembrava che Edoardo e Antonella fossero riusciti a trovare un punto d'incontro, ma le numerose divergenze caratteriali li hanno portati ad interrompere la relazione.

Giovedì 24 agosto, Donnamaria ha commentato un vecchio post di Sonia Bruganelli in cui parlava del rispetto che fra c'è tra due persone quando finisce un'amore. Edoardo ha commentato: "Grande, grandissima verità". Nonostante il diretto interessato non abbia menzionato nessuno, secondo alcuni si sarebbe trattata di una frecciatina nei confronti della sua ex Fiordelisi.

La replica di Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, anziché restare in silenzio, ha deciso di replicare al commento di Edoardo e ha affermato che per prima cosa bisogna portare rispetto al prossimo durante una relazione. Inoltre, ha insinuato che al suo ex piace illudere le persone, visto che ogni volta sui social fa credere delle cose che non corrispondono alla realtà fatti.

Senza giri di parole, l'influencer salernitana ha autorizzato Donnamaria a rendere pubblica la loro ultima conversazione risalente al 28 luglio. Successivamente, ha proseguito raccontando la sua versione dei fatti: "Si è fatto vedere a Ravenna solo perché era un evento di coppia. Poi è scappato subito a Roma e non si è più fatto sentire fino a quando non l’ho chiamato io per andare a Filicudi". A tal proposito, la giovane ha smascherato Edoardo Donnamaria, sostenendo che lui le abbia detto in faccia di non voler più stare con lei.

Dunque, Antonella ha trovato inadeguato parlare di "rispetto post-relazione" se poi il suo ex è il primo a non portarlo.

Infine, Fiordelisi ha ribadito di essere "buona ma non fessa", ma in un secondo momento ha preferito rimuovere il commento per evitare ulteriori polemiche.

I motivi della rottura

Lo scorso luglio, Antonella Fiordelisi su Instagram ha postato una storia in cui in lacrime ha annunciato la fine della relazione con Edoardo Donnamaria.

A detta della giovane, il fidanzato lontano dalle telecamere avrebbe avuto in più occasioni un atteggiamento sgarbato. Inoltre, ha sostenuto che Edoardo abbia portato avanti la liaison solo ed esclusivamente per avviare la sua carriera da cantante grazie alla popolarità della fidanzata.