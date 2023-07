Mattia e Benedetta sono due degli allievi più discussi dell'ultima edizione di Amici: da quando è andata in onda la finale, in rete si parla spesso di loro e del rapporto che hanno instaurato lontano dalle telecamere.

La madre del latinista, in queste ore si è esposta per commentare l'ultima segnalazione sulla "coppia": anche se ha lanciato una frecciatina a colei che si è descritta come un'amica di famiglia, la signora non ha smentito che tra il figlio e Vari sia nato l'amore e ha spiegato: "Tranquilli ragazzi, non esistono amici di famiglia ma amici di hype.

Un vero amico non parla di te, ma con te".

Aggiornamenti sugli amori nati ad Amici

L'ultima segnalazione sul rapporto tra Mattia e Benedetta dopo Amici, ha creato parecchio chiacchiericcio. Una ragazza ha detto di sapere per certo che tra i ballerini è nato l'amore e che sono una coppia dall'inizio di luglio.

L'autrice di questa "soffiata" ha spiegato di essere un'amica della famiglia Zenzola, nonché un'ex partner di scena del vincitore del talent-show: "Stanno insieme ma non lo dicono per non far arrabbiare le fan che vorrebbero lui sempre single".

Sempre secondo quest'indiscrezione, i latinisti sarebbero fidanzati da un po' ma starebbero aspettando di rendere pubblico il tutto su suggerimento dei rispettivi manager: "Lei è molto gelosa, ma deve avere pazienza un altro po', al massimo fino a fine settembre".

Lo sfogo della madre del vincitore di Amici

Visto che Mattia e Benedetta continuano a tacere sui Gossip che li vorrebbero in coppia non solo sul palco ma anche nella vita, ci stanno pensando le persone attorno a loro a esporsi.

La mamma del pugliese, ad esempio, nelle scorse ore ha deciso di commentare l'ultima segnalazione con queste parole: "Tranquilli ragazzi, non esistono amici di famiglia ma amici di hype.

Un vero amico non parla di te, ma con te".

La signora, dunque, non ha apprezzato la soffiata di quella che si è autoproclamata un'amica della famiglia Zenzola e l'ha fatto presente su Instagram.

In questa precisazione, però, i fan non hanno colto nessuna smentita all'indiscrezione che gira sul web da settimane: la madre del vincitore di Amici, infatti, non ha detto che il figlio e Vari non sono fidanzati, ma se l'è presa solo con colei che l'ha spifferato ai siti di gossip.

I gesti del compagno della latinista di Amici

Ad ingarbugliare ancora di più una situazione di per sé già confusa, è il ragazzo che per tanto tempo è stato al fianco di Benedetta.

Come riportano i siti di gossip il 28 luglio, Simone (che risulta ancora il fidanzato della ballerina di Amici, perché nessuno dei due ha mai parlato pubblicamente di una rottura) sta usando i social network per lanciare dei segnali sulla sua relazione.

L'ultimo commento che il giovane ha lasciato sotto ad un post Instagram di Vari, risale al 24 giugno: i due, inoltre, si seguono ancora e poco più di una settimana fa (il 17 luglio per la precisione) lui ha pubblicato un romantico scatto.

L'immagine in questione mostra Benedetta e Simone al mare al tramonto ma, come fanno notare i più attenti fan, lei non è taggata e non ha mai repostato la foto con quello che dovrebbe essere ancora oggi il suo compagno.

I curiosi, però, a questo punto si chiedono perché Mattia non smentisca le voci che continuano a circolare sul suo rapporto con la romana, soprattutto nel rispetto della sua situazione sentimentale. Neppure Vari ha ancora preso parola per fare chiarezza sulla persona che le sta affianco in questo periodo, anche se i fatti dimostrano che sta passando la maggior parte dell'estate con Zenzola (non solo per adempiere a impegni di lavoro, ma anche nelle giornate libere sono insieme) e non con il fidanzato ufficiale.