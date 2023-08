Barbara D'Urso, Belen Rodriguez e Ilary Blasi restano fuori dai palinsesti Mediaset 2023/2024. I palinsesti della prossima stagione televisiva non prevedono la presenza delle tre conduttrici che, fino allo scorso anno, sono state protagoniste tra daytime e prime time.

Pier Silvio Berlusconi ha confermato così la sua decisione di rivoluzionare i palinsesti della tv commerciale: una scelta che ha entusiasmato i numerosi fan, pronti ad assistere ai vari cambiamenti che verranno messi in atto dal prossimo settembre.

Mediaset, cambio palinsesti: Barbara d'Urso resta fuori dal daytime e prime time

Nel dettaglio, la stagione Mediaset 2023/2024 non prevede Barbara d'Urso. La conduttrice partenopea, dal prossimo settembre, non tornerà al timone di Pomeriggio 5.

Il vice-presidente Mediaset ha scelto di rivoluzionare la trasmissione e, dal 4 settembre, al timone arriverà la conduttrice Myrta Merlino, in arrivo da La7.

Per la conduttrice partenopea non ci sarà spazio per nuove trasmissioni in daytime, così come non tornerà neppure nella fascia serale di Canale 5.

Stessa situazione per Belen Rodriguez che, da settembre, risulta fuori da ben due trasmissioni Mediaset.

Belen Rodriguez e Ilary Blasi restano senza trasmissioni a Mediaset

La showgirl argentina, attualmente al centro del gossip per la chiacchieratissima fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, a settembre non sarà più al timone de Le Iene e neppure Tu si que vales.

Per lei non sono previsti nuovi impegni sulle reti del Biscione e per il momento resterà ferma.

Anche per Ilary Blasi non ci sono buone notizie: il settimanale Oggi ha fatto sapere che la nuova edizione de L'Isola dei famosi non troverà spazio nella prossima stagione televisiva 2024.

Il reality show della sopravvivenza si fermerà e di conseguenza, anche Ilary Blasi si ritroverà senza un programma da condurre in prime time.

'Pier Silvio Berlusconi ha ragione', i fan si schierano con Pier Silvio

Una serie di cambiamenti che, in queste ore, hanno fatto molto discutere i fan social, molti dei quali si sono detti d'accordo con le scelte fatte dal vice-presidente Mediaset.

"Pier Silvio ha ragione: bisogna dare una sterzata importante a Mediaset e lui lo sta facendo nel migliore dei modi", ha sentenziato un utente in rete.

"Ottime scelte di Pier Silvio: questi cambiamenti sono necessari, via i rami secchi e spazio a new entry e volti nuovi", ha scritto ancora un altro commentatore social.

"Finalmente un po' di aria nuova a Mediaset nella prossima stagione televisiva. Grande Pier Silvio", ha scritto ancora qualcun altro su Facebook.