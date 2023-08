Barbara d'Urso è ufficialmente fuori dai programmi Mediaset della prossima stagione autunnale 2023. La conduttrice, al timone di svariate edizioni di Pomeriggio 5, dal prossimo settembre si ritroverà senza trasmissioni.

Una scelta dettata dall'esigenza di Pier Silvio Berlusconi di attuare un cambiamento significativo alla sua azienda e cercare di frenare la "deriva trash" delle ultime stagioni tv.

Per tale motivo, i vertici della tv commerciale hanno deciso di cambiare volto a Pomeriggio 5: dal prossimo settembre arriverà la giornalista Myrta Merlino.

Pomeriggio 5, Barbara d'Urso mandata via

Nel dettaglio, la nuova stagione tv Mediaset non vedrà protagonista Barbara D'Urso su Canale 5. La presentatrice risulta fuori dalla conduzione di Pomeriggio 5, come confermato dai promo che circolano in questi giorni sulle reti Mediaset.

La nuova conduttrice Myrta Merlino ha preso "possesso" dello studio del talk show, pronta ad informare gli spettatori dal 4 settembre, con la nuova edizione di Pomeriggio 5.

Un cambiamento che segna così la fine dell'era d'Urso nella fascia pomeridiana di Canale 5.

'Pier Silvio sei un grande, ottimo lavoro', i fan esplodono sui social

Sta di fatto che, questa rivoluzione a Mediaset attuata e voluta da Pier Silvio Berlusconi, ha fatto esplodere una vasta fetta di fan, molti dei quali hanno appoggiato le scelte fatte dal vice presidente Mediaset.

"Pier Silvio sei un grande e in questo modo dimostra di voler dare un cambiamento importante alla tv commerciale", ha scritto un commentatore sui social.

"Ottimo lavoro da parte di Pier Silvio. L'addio di Barbara d'Urso era necessario dopo gli eccessi trash degli ultimi anni", ha commentato ancora qualcun altro in rete.

Ancora top secret il futuro di Barbara d'Urso dopo l'addio a Mediaset

"Finalmente dei cambiamenti netti nella prossima stagione televisiva Mediaset. Pomeriggio 5 diventerà finalmente un programma serio e godibile con Myrta Merlino", ha commentato un altro utente.

Tuttavia, non mancano quelli che, al contrario, si sono schierati in difesa di Barbara d'Urso e si dicono dispiaciuti per la decisione assunta dai vertici Mediaset di allontanarla dal programma del daytime pomeridiano di Canale 5.

Intanto, in una recente intervista, la conduttrice partenopea ha voluto tranquillizzare tutti i suoi estimatori, rivelando che in queste settimane avrebbe ricevuto già un bel po' di offerte e proposte per la sua nuova vita lavorativa.

Al momento, però, ha preferito non sbilanciarsi e non entrare nei dettagli di queste nuove proposte, ma non si esclude che una di queste possa avere a che fare con il prossimo Festival di Sanremo 2024.