Per giorni si è vociferato del possibile ritorno di Ida a Uomini e donne da opinionista: le anticipazioni che sono trapelate sulla registrazione del 24 agosto, però, hanno smentito tutto in modo definitivo. Fanpage, inoltre, in queste ore ha riportato il racconto di fonti qualificate su questa vicenda: la parrucchiera di Brescia non sarebbe mai stata presa in considerazione per affiancare Tina Cipollari in studio.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e donne

"Forse giovedì capiterà qualcosa", sono queste le parole che Ida ha pronunciato sui social a ridosso della prima registrazione stagionale di Uomini e donne.

Questa frase è bastata a fan e curiosi per ipotizzare non solo il ritorno di Platano in studio ma addirittura una sua "promozione" a opinionista fissa del dating-show.

Prima che gli Elios riaprissero i battenti dopo circa quattro mesi di stop, la bresciana non ha smentito i tanti rumors che stavano circolando sul suo futuro in televisione, anzi secondo qualcuno li avrebbe volutamente alimentati dichiarando su Instagram che il 24 agosto sarebbe successo qualcosa di importante.

Gli spettatori più attenti, però, hanno capito che la dama non avrebbe preso il posto di nessuno nel cast quando hanno scoperto che è volata a New York per i 40 anni del fidanzato Alessandro.

Il parere di chi guarda Uomini e donne

Venerdì 25 agosto, ovvero il giorno successivo alla prima registrazione di Uomini e donne 2023/2024, Fanpage ha riportato le parole di quelle che il sito stesso definisce "fonti qualificate" sulla questione Ida.

Stando a quello che si legge in rete in queste ore, la dama del Trono Over non sarebbe mai stata in lizza per sostituire Gianni Sperti: l'ipotesi di Platano nuova opinionista, infatti, non sarebbe mai passata per la mente degli addetti ai lavori.

La redazione del popolare dating-show, dunque, non avrebbe mai pensato né di mandare via il pugliese che da tanti anni affianca Tina Cipollari, né di arruolare nel cast fisso la parrucchiera che per diverse edizioni è stata la protagonista assoluta della versione senior.

I rumors sulla promozione di Ida dopo anni nel parterre, si sono rivelati infondati: lei, infatti, ieri non era neppure in studio quando Maria De Filippi ha dato il via alla nuova stagione.

Assenze inaspettate nel parterre di Uomini e donne

Ida e Alessandro non sono stati gli unici a non partecipare alla prima registrazione di Uomini e donne 2023/2024. Le anticipazioni che circolano in rete dalla sera del 24 agosto fanno sapere che né Armando né Riccardo hanno preso parte alla puntata che sarà trasmessa in televisione lunedì 11 settembre. I cavalieri che per tutta l'estate sono stati al centro dell'attenzione mediatica per una possibile "cacciata" dal parterre, ieri non erano agli Elios e nessuno ha mai fatto riferimento alla loro assenza.

Visto che il cast della nuova edizione si è ritrovato solo una volta questa settimana (le riprese previste per venerdì 25 sono state annullate per motivi personali di Maria De Filippi), è presto per affermare con certezza che Incarnato e Guarnieri non sono stati riconfermati nel Trono Over.

Nei prossimi giorni, quando si svolgerà la seconda registrazione, si capirà qualcosa in più su chi mancava all'appello all'esordio. Una segnalazione che è arrivata al blogger Lorenzo Pugnaloni stamattina, però, sostiene che Armando avrebbe confidato ad alcuni fan che non avrebbe più partecipato al dating-show. Il napoletano non sarebbe ancora rientrato dalle vacanze, mentre di Riccardo si sono perse le tracce sui social network.