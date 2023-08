I colpi di scena in Beautiful non mancano mai. Anche nelle puntate in onda a breve su Canale 5, i telespettatori non rimarranno delusi. Quinn infatti, correrà a perdifiato per cercare di impedire il matrimonio tra Carter e Paris. La designer di gioielli riuscirà nel suo intento, visto che l'avvocato, dopo aver ascoltato la sua dichiarazione d'amore, pianterà Paris sull'altare. Tutto con la benedizione di Eric, il quale nel frattempo, avrà deciso di voler vivere con Donna.

Il matrimonio di Eric e Quinn finisce: lei lo scopre a letto con Donna

In Beautiful, la storia d'amore tra Quinn e Carter é ben lontana dall'essere conclusa.

Nonostante lui abbia deciso di sposare Paris, alla fine ci sarà un colpo di scena del tutto inaspettato. Prima di arrivare a questo momento, Quinn si troverà suo malgrado a fare una scoperta sconvolgente. La designer di gioielli, scoprirà infatti che il marito Eric la sta tradendo già da diverso tempo con Donna. Sarà proprio Quinn a cogliere i due amanti in flagrante al Circolo, dove lei pensava che Eric si recasse per giocare a pickball.

Dopo lo choc iniziale, Eric e Quinn arriveranno alla conclusione che il loro matrimonio sia ormai finito. Il patriarca dei Forrester ammetterà di voler stare con Donna e si dirà certo anche che Quinn sia in realtà innamorata di Carter.

Quinn corre per cercare di impedire le nozze di Carter con Paris

Nel corso delle puntate di Beautiful che andranno in onda a breve su Canale 5, sarà proprio Eric a spronare Quinn a rivelare a Carter i suoi veri sentimenti. Peccato che il tutto stia accadendo proprio nei minuti in cui Carter sta per sposare Paris. Come noto infatti, l'avvocato ha deciso di creare una famiglia con la giovane Buckingham, nella convinzione di non poter mai avere l'amore di Quinn.

Ecco il motivo per cui il pubblico rimarrà con il fiato sospeso vedendo quello che sta per fare Quinn.

Spronata da Eric, la donna deciderà di correre a Il Giardino, dove si sta tenendo la cerimonia, per cercare di impedire le nozze. Si vedrà Quinn inforcare una bicicletta e pedalare a tutta velocità per cercare di arrivare in tempo.

Ci riuscirà?

Quinn dichiara il suo amore a Carter, lui pianta Paris sull'altare

Scorrendo le anticipazioni di Beautiful, si viene sapere che Quinn riuscirà ad arrivare giusto in tempo. Ovviamente sarà tutta trafelata dopo la pedalata in bicicletta, ma non perderà tempo dichiarando a Carter di amarlo. Ovviamente l'avvocato rimarrà senza parole, così come Paris.

Carter a questo punto non avrà esitazioni e pianterà Paris sull'altare, scegliendo Quinn. I due finalmente potranno vivere la loro storia d'amore alla luce dal sole, visto che avranno pure la benedizione di Eric. Resta da capire come reagirà Paris dopo essere stata piantata in asso il giorno delle nozze.