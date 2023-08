Le puntate di Beautiful che andranno in onda a breve su Canale 5, lasceranno il pubblico con il fiato sospeso.

A parte Sheila, tutti crederanno ancora che Finn sia morto nella sparatoria. Anche sua moglie Steffy, la quale deciderà di farsi aiutare a superare il lutto facendosi ricoverare in una clinica psichiatrica a Monaco.

Finn intanto, sarà ancora ostaggio di Sheila, la quale sembrerà avere le ore contate. La polizia sta stringendo il cerchio e potrebbe ben presto catturarla e liberare Finn.

Steffy cade in depressione: non riesce a superare la morte di Finn

In Beautiful, l'evasione di Sheila dal carcere getterà nuovamente nel panico la famiglia Forrester. Ridge ingaggerà delle guardie private per garantire la sicurezza della sua famiglia, in attesa che la polizia catturi la psicopatica Carter.

Fortunatamente, Steffy sarà lontana da Los Angeles e quindi Sheila non potrà farle ancora del male. Infatti, la figlia di Ridge si sarà recata in Europa con i due figli, per cercare di superare il lutto per la morte di Finn. Le cose per Steffy, però, si faranno ancora più difficili: non riuscirà a trovare sollievo nemmeno lontano da casa e cadrà sempre più in depressione.

Finn vuole far sapere a Steffy di essere ancora vivo, Sheila lo impedisce

Come ben sanno i telespettatori di Beautiful, Steffy e tutti i suoi cari, saranno all'oscuro che Finn invece è ancora vivo. Il giovane è stato salvato dalla madre adottiva Li, che lo ha curato di nascosto da tutti. Sarà Sheila la prima scoprire che Finn è vivo e lo farà poco dopo essere evasa di prigione.

Finn nel frattempo, uscirà dal coma ma la sua vita sarà ancora in pericolo. Il marito di Steffy vorrà mettersi in contatto con la moglie per farle sapere che é vivo, ma Sheila glielo impedirà. Finn si renderà conto di essere ostaggio [VIDEO] di una pazza e cercherà con ogni mezzo di sfuggire alle sue grinfie.

Steffy si fa ricoverare in una clinica psichiatrica nelle prossime puntate di Beautiful

Successivamente Steffy si ritroverà a dover prendere una decisione davvero importante. Se vuole risollevarsi dal forte stato depressivo in cui é caduta, avrà bisogno di un aiuto professionale. Per questo motivo, la figlia di Ridge deciderà di farsi ricoverare in una clinica psichiatrica a Monaco.

Intanto a Los Angeles, la polizia sembrerà stringere il cerchio intorno a Sheila. Il tenente Baker, grazie anche all'aiuto di Ridge e Brooke, comincerà a sospettare che il complice che sta aiutando Sheila è Mike, la guardia carceraria. A questo punto, sembrerà davvero questione di tempo, prima che Finn possa finalmente tornare ad abbracciare la sua Steffy.