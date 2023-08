Terra amara continua a raccontare le vicende di Cukurova e le anticipazioni annunciano che presto Fikret sarà tra i protagonisti. L'uomo sarà sempre più vicino a Mujgan e tra i due nascerà qualcosa di molto forte. Dopo la morte di Behice, però, la dottoressa dichiarerà i suoi sentimenti a Fikret che farà un passo indietro: pur ammettendo di amarla molto, le dirà che non potrà mai renderla felice e avere una storia con lei. La dottoressa si sentirà ancora una volta rifiutata dopo essersi lasciata andare con i sentimenti.

Anticipazioni Terra amara: la morte di Behice e il dolore di Mujgan

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che Behice si toglierà la vita dopo essere stata smascherata da Zuleyha. La donna, per evitare il carcere, preferirà lanciarsi da un dirupo e Mujgan soffrirà per l'accaduto. La dottoressa e Fikret saranno tra i pochi presenti al funerale che si terrà a Istanbul, lontano da Hunkar e Cukurova. Per Mujgan saranno momenti molto difficili, ma potrà contare sull'aiuto del nipote di Fekeli, che non la lascerà mai sola e la accompagnerà in tutte le fasi di questo doloroso percorso. In questa circostanza la dottoressa si renderà conto del profondo legame che la unisce a Fikret e quando torneranno a Cukurova lui le dichiarerà i suoi sentimenti.

Anticipazioni prossime puntate: Fikret dichiara il suo amore a Mujgan

Le prossime puntate di Terra amara vedono al centro dei riflettori Mujgan e Fikret. Quest'ultimo, al ritorno da Istanbul, sarà sempre più distante dalla dottoressa, che non riuscirà a capire il cambiamento repentino dell'uomo. Mujgan gli chiederà delle spiegazioni e Fikret le dirà di ricambiare i suoi sentimenti: "Ti amo, Mujgan, ma non ho mai avuto il coraggio di dirtelo".

Le parole del nipote di Fekeli, tuttavia, non serviranno a calmare gli animi, perché saranno seguite da diversi ripensamenti.

Il rifiuto e la sofferenza di Fikret deludono Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fikret aprirà il suo cuore a Mujgan, ma sarà anche molto onesto con lei. "Non potrò mai renderti felice", le dirà Fikret, ma non andrà oltre con le spiegazioni.

L'uomo non avrà il coraggio di dire alla dottoressa di essere pieno di rabbia e di rancore per Demir. Fikret si renderà conto di non poter prendersi cura di Mujgan come sarebbe giusto e per questo rifiuterà di iniziare una relazione seria con lei. Anche se il nipote di Fekeli esprimerà tutto il suo dolore nell'allontanarsi da Mujgan, la donna non riuscirà a capire fino in fondo la sua scelta e si sentirà nuovamente sola nei suoi sentimenti, proprio come era già accaduto con Yilmaz.