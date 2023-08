Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la soap tv americana Beautiful, che viene trasmessa dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 21 a domenica 27 agosto, Sheila riuscirà a evadere dalla prigione e si recherà da Li dove apprenderà che Finn è ancora vivo.

Inoltre Carter informerà Quinn che ha deciso di tornare con Paris, mentre Donna chiederà a Hope di non dire a nessuno del bacio che si sono scambiati lei ed Eric.

Paris dice alla madre di non intromettersi nella sua vita privata

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 21 al 27 agosto, Bill deciderà di parlare con Ridge e lo esorterà ripetutamente a concedere il perdono a Brooke. Quest'ultima intanto non tornerà sui suoi passi e manterrà il proposito di non fare più entrare Deacon nelle proprietà dei Forrester.

Nel frattempo Grace non si arrenderà e spererà sempre che Zende faccia di tutto per tornare insieme a Paris. Però quando la Buckingham verrà a conoscenza dell'ennesima ingerenza della madre, si infurierà con lei e la inviterà a non intromettersi nella sua vita privata.

Quinn non sopporta il comportamento distaccato del marito

Secondo le anticipazioni televisive fino al 27 agosto, Quinn sarà amareggiata in quanto non tollererà più il comportamento distaccato di Eric.

La donna allora comprenderà che è giunto il momento di fare qualcosa e proverà a riavvicinarsi a lui. Durante il loro dialogo, all'improvviso il patriarca Forrester andrà via dicendo di avere un impegno al club. Intanto Carter raggiungerà la Fuller per annunciarle che ha scelto di riprendere la storia con Paris, anche se non prova dei sentimenti.

Questo è l'unico modo per scordarsi di lei.

Nel frattempo Quinn continuerà a controllare che il cuore del marito non abbia dei problemi. Durante uno dei monitoraggi, si accorgerà dell'esistenza di alcune anomalie. Quindi Fuller in ansia per le sorti di Eric, spiegherà tutto a Bridget. Quest'ultima la rassicurerà.

In tutto questo Sheila riuscirà a fuggire dal carcere dove è stata rinchiusa e si recherà immediatamente presso l'abitazione di Li, alla quale chiederà dove si trova Finnegan.

Baker chiede aiuto a Ridge e Taylor per trovare Sheila

In base agli spoiler della prossima settimana, Donna esorterà Hope a non raccontare a nessuno che lei ed Eric si sono scambiati un bacio. Intanto Sheila apprenderà con suo grande stupore che Finnegan non è morto. Infatti a casa di Li sentirà dei rumori e vedrà suo figlio incosciente ma vivo.

Nel frattempo Bridget si sorprenderà nello scoprire che Quinn sta controllando i battiti cardiaci del marito. La donna però giustificherà le azioni solo come precauzione.

Infine Baker sarà certo che Sheila sia riuscita ad evadere grazie all'aiuto di qualcuno. Il detective inviterà sia a Ridge che a Taylor a supportarlo nelle operazioni di ricerca.