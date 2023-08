Tornano le anticipazioni settimanali della soap tv Beautiful relative a ciò che verrà trasmesso su Canale 5 dal 28 agosto al 3 settembre 2023.

I fan rimarranno con il fiato sospeso nel momento in cui Sheila si getterà all'inseguimento di Li Finnegan per impedirle di chiamare la polizia. La madre adottiva di Finn avrà però un incidente, finendo con la sua auto in mare. A questo punto, si sospetterà che la donna possa essere morta, ma non si avranno certezze al riguardo visto che il suo corpo non verrà ritrovato.

Scontro tra Sheila e Li, Finn si risveglia dal coma: spoiler di Beautiful

L'evasione dal carcere di Sheila Carter metterà in allarme la famiglia Forrester. In particolare Ridge e Taylor. Fortunatamente Steffy si trova lontana dalla città e quindi dalle grinfie di Sheila. Ridge tenterà di avvertire Li Finnegan dell'evasione di Sheila, ma la donna non risponderà al telefono.

Sarà così che Sheila raggiungerà l'appartamento della madre adottiva di Finn e mentre le due donne stanno discutendo Finn si risveglia dal coma [VIDEO].

Sheila insegue Lì: spoiler di Beautiful dal 28 agosto al 3 settembre

Nel corso delle puntate in onda sino a 3 settembre prossimo, Sheila riuscirà a calmarsi vedendo che il figlio si sta riprendendo.

Li Finnegan sfrutterà l'occasione per far credere a Sheila di volersi alleare con lei per il bene di Finn.

Nel frattempo, dopo aver scoperto la tresca tra Donna e Eric, Hope parlerà con quest'ultimo chiedendogli di prendere una decisone tra Donna e Quinn. Carter invece, chiederà a Paris di sposarlo e la ragazza accetterà. Lì, dopo essersi guadagnata la fiducia di Sheila, uscirà dalla stanza e prenderà in mano il telefono per chiedere aiuto.

Peccato che Sheila si accorgerà della cosa, tra le due donne scoppierà così un violento scontro. Li riuscirà a fuggire a bordo della su auto ma Sheila si getterà all'inseguimento della donna.

Li finisce in mare con l'auto: è morta?

I fan di Beautiful rimarranno con il fiato sospeso vedendo questo rocambolesco inseguimento che terminerà con Li Finnegan che perderà il controllo dell'auto finendo in mare.

Il corpo della donna non riemergerà e quindi si sospetterà che Li sia morta.

A crederlo sarà anche Sheila, la quale tornerà a prendersi cura da sola di Finn. Nel frattempo, la notizia dell'imminente matrimonio tra Paris e Carter coglierà molti di sorpresa. Ridge, per esempio, vorrà vederci chiaro, visto che a suo dire l'avvocato sta per sposare una donna che non ama. Anche Quinn ne sarà turbata.

Per ulteriori dettagli, non resta che seguire i nuovi episodi di Beautiful, in onda da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre. L'appuntamento é come sempre su Canale 5 a partire dalle 13:40.