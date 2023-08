Nella soap opera turca Terra Amara si assisterà all’ennesima crisi tra i due coniugi Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur Taskin (Bulent Polat). Nei nuovi episodi in onda su Canale 5, la comandante degli operai perderà la pazienza quando scoprirà che suo marito ha fatto un pessimo torto alla sorella Gulten (Selin Genc), ovvero estinguere un debito dando in cambio un terreno della sorella. La donna si scaglierà contro l’ex capomastro e gli impedirà di condividere lo stesso tetto. Lo caccerà via di casa e questa volta Saniye sembrerà irremovibile, visto che non accetterà le scuse del marito.

Spoiler turchi Terra amara: Sevda si trasferisce alla tenuta Yaman, Gaffur viene truffato

Nelle prossime puntate Saniye non vedrà di buon occhio il trasferimento di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) alla tenuta Yaman a seguito della morte della padrona Hunkar (Vahide Percin). Per questo Saniye inviterà il marito Gaffur a trovare un lavoro altrove. Così Gaffur si darà da fare e accetterà di far avere del denaro a un presunto funzionario del municipio, proprio per fargli ottenere un impiego all’estero.

L’ex capomastro si metterà nei guai, all’insaputa dei suoi cari, per pagare la cifra, ipotecherà un terreno appartenente alla sorella Gulten. Dopo essere giunto a Istanbul per imbarcarsi per la Germania, Gaffur capirà di essere stato ingannato.

Rientrerà a Istanbul e mentirà la moglie, facendole credere di aver sentito la sua mancanza e quella della figlia adottiva Üzüm (Neva Pekuz).

Gulten delusa dal fratello, Saniye su tutte le furie con il marito

Successivamente il truffatore di Gaffur esigerà diventare il proprietario del terreno di Gulten, visto che non gli darà il denaro che gli spettava.

La domestica rimarrà parecchio delusa dal gesto del fratello quando farà la sconcertante scoperta, ma preferirà non mettere al corrente dell’accaduto Çetin (Aras Senol).

Ben presto Gulten chiederà delle spiegazioni a Gaffur e lo farà davanti a Saniye, la quale non la prenderà affatto bene la scelta fatta dal marito. In preda alla furia lo caccerà via di casa e gli dirà di tornare alla tenuta soltanto nelle ore lavorative per non destare alcun sospetto ai loro padroni Demir (Murat Unalmis) e Zuleyha (Hilal Altinbilek). In un primo momento l’ex capomastro si farà ospitare dagli operai della villa, dopodiché cercherà di fare pace con la consorte, ogni tentativo sarà inutile per il povero Gaffur.