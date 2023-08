Accadranno diverse novità nel corso delle puntate di Terra amara trasmesse prossimamente su Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Saniye reagirà male quando scoprirà che Gaffur ha ipotecato il terreno di Gulten senza il suo permesso.

Anticipazioni Terra amara: Gaffur ipoteca il terreno della sorella a un conoscente

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Saniye non andrà d'accordo con Sevda, ospitata a villa Yaman dopo aver rischiato il linciaggio da parte di una squadra di uomini che la ritengono l'omicida di Hunkar. Saniye a questo punto chiederà a Gaffur di fare il possibile pur di ottenere un impiego in Germania e lui si recherà in municipio dove incontrerà un funzionario disposto a fargli trovare un posto di lavoro in cambio di denaro.

Gaffur chiederà un prestito a un conoscente vista la mancanza di liquidità a sua disposizione. Tale persona, però, gli chiederà in cambio un terreno di Gulten, qualora non gli restituisse la somma di denaro prestata.

Gulten scopre l'inganno del fratello

Gaffur si metterà d'accordo con il conoscente senza ascoltare il parere di Gulten, ma accadrà un imprevisto. Quando Gaffur si recherà a Istanbul per partire verso la Germania, scoprirà che la storia del lavoro si è rivelata una truffa. Preferirà omettere la verità alla moglie, visto che le dirà di essere ritornato a Cukurova in quanto accusava la mancanza di Uzum. Qualche mese dopo il creditore chiederà il terreno a Gulten, visto che Gaffur non estinguerà il debito.

La ragazza sarà delusa e non saprà come reagire all'inganno di Gaffur, nascondendo tutto a Cetin. Tuttavia, col passare del tempo, Gulten deciderà di affrontare il fratello per chiedergli spiegazioni sul suo vile comportamento.

Saniye caccia di casa il marito per quanto fatto a Gulten

Un giorno Saniye ascolterà un conversazione tra la cognata e il marito.

Disgustata dal torto fatto a Gulten, deciderà di affrontare Gaffur. Esprimerà tutto il suo rammarico per il comportamento del marito, reo di aver commesso l'ennesimo errore. Per questo motivo Saniye non esiterà a cacciare il marito via di casa, ordinandogli di farsi vedere solo in orario di lavoro per non dare nell'occhio a Demir e Zuleyha.

Alla fine Gaffur sarà costretto a chiedere ospitalità agli operai delle cassette prive di comfort. Una situazione che non gli piacerà affatto, proprio per questo cercherà di farsi perdonare dalla moglie, ma la cosa si rivelerà più dura del previsto.