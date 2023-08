Belen Rodriguez ha un nuovo amore e ieri, 30 agosto, è stata lei stessa a confermarlo con i primi scatti social in compagnia di Elio Lorenzoni. Alla showgirl non sono sfuggiti i pungenti commenti di alcuni fan, ai quali ha risposto per le rime rivendicando il suo diritto di fare coppia con chi vuole e soprattutto quando vuole. L'argentina ha ritrovato il sorriso meno di due mesi dopo l'ultima separazione da Stefano De Martino.

Aggiornamenti sul compagno di Belen

Belen ha scelto Instagram per postare le prime foto di coppia con Elio, l'imprenditore al quale si è legata poco dopo aver detto addio al marito Stefano.

"1, 2, 3... Scatenatevi", ha scritto l'argentina sotto al collage di immagini che la mostrano sorridente e affiatata con Lorenzoni ad un evento.

I follower devono aver preso molto seriamente il suggerimento di Rodriguez, tant'è che sotto a questo post si possono leggere tantissimi commenti pungenti e a tratti cattivi nei confronti della donna e della repentinità con la quale ha voltato pagina dopo la separazione da De Martino.

Prime di replicare alle critiche più forti, la showgirl ha deciso di prestare attenzione al parere di una fan che ha elogiato la sua sincerità e il coraggio che ha nel rendere pubblico di tutto quello che la riguarda, anche sapendo che sarà bersaglio di attacchi e offese.

"Io non mi nasconderò mai, perché sono questa. Il perbenismo, il bigottismo e il moralismo non fanno per noi", ha fatto sapere Belen sui social network.

La replica di Belen alle offese

"Noi comuni mortali aspettiamo una delusione d'amore per perdere 100 grammi. Tu neanche il tempo delle lacrime che già stai di nuovo in carrozza.

Spiegaci come si fa", ha scritto una ragazza su Instagram scatenando l'ira di Belen.

La replica dell'argentina a questo commento, infatti, è stata: "Taci se non vivi con me".

La showgirl non ha apprezzato i giudizi di chi pensa di sapere tutto sul suo privato solo perché finisce spesso in copertina, tant'è che in più occasioni ha usato i social per far sapere di non stare bene e di soffrire per i tanti fallimenti amorosi nei quali è incappata negli ultimi anni.

Allo stesso tempo, però, Rodriguez ci tiene a difendere la sua libertà e il coraggio che ha nel ricominciare sempre da zero dopo una rottura: anche se è passato poco da quando si è lasciata con Stefano, la presentatrice ha già ritrovato il sorriso accanto a un altro uomo e lo dice senza paura pur sapendo che sarà criticata e giudicata.

Le mosse degli ex di Belen

La storia d'amore tra Belen ed Elio, dunque, è ufficiale: dopo un paio di mesi di paparazzate e avvistamenti, i due hanno deciso di uscire allo scoperto forse perché certi del sentimento che li lega.

Lorenzoni, però, non è una "new entry" nella vita di Belen Rodriguez: come lei stessa ha svelato su Instagram, conosce l'imprenditore bresciano da 10 anni (sul suo profilo ha postato una foto risalente a quel periodo) ma solo ultimamente tra loro è scoccata la scintilla.

Per quanto riguarda Stefano De Martino, di recente è finito al centro del Gossip per un inaspettato scambio di "attenzioni social" con un altro ex dell'argentina: il napoletano e Antonino Spinalbese hanno iniziato a seguirsi su Ig e questo ha scatenato le chiacchiere e i commenti di fan e curiosi.

In tanti concordano nell'affermare che i due stiano solidarizzando proprio dopo aver avuto la certezza che Belen ha un nuovo fidanzato, tant'è che lo scambio di "follow" è avvenuto a poche ore di distanza dalla pubblicazione delle prime foto della showgirl in compagnia del compagno Elio, con il quale ha anche partecipato ad un evento mondano lo scorso weekend.