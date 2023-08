Terra Amara prosegue con nuove puntate su Canale 5 e le anticipazioni di mercoledì 6 settembre annunciano un grande colpo di scena. Gaffur, infatti, si darà da fare per trovare il colpevole dell'omicidio di Hunkar e incassare la ricompensa di Demir. L'uomo riuscirà a scoprire i documenti che attestano gli omicidi di Behice, ma non sarà facile fare giustizia. La zia di Mujgan, messa alle strette, minaccerà di dire a tutti che Gaffur ha ucciso Hatip e l'uomo sarà costretto a tacere. Nel frattempo, Sermin esprimerà a Demir i suoi dubbi su Behice, mentre Saniye avrà un duro scontro verbale con Sevda.

Anticipazioni Terra amara: la ricompensa di Demir farà gola a Gaffur

Le anticipazioni di Terra amara di mercoledì 6 settembre raccontano che Demir organizzerà una conferenza stampa per chiedere la collaborazione di tutti. L'uomo si dirà disposto a dare una buona ricompensa a chi lo aiuterà a trovare l'assassino di Hunkar. Gaffur non vorrà farsi scappare l'occasione di diventare ricco e si darà da fare per cercare l'omicida. L'uomo sarà nella camera di Hunkar quando troverà il dossier che incastra Behice. Nel documento, la zia di Mujgan è accusata per gli omicidi dei mariti e a Gaffur sarà subito chiaro che Hunkar è morta per aver scoperto tutto. Il marito di Saniye sarà il primo ad avere la certezza che Behice ha tolto la vita ad Hunkar, ma non sarà affatto semplice riuscire a fare giustizia.

Anticipazioni puntata di mercoledì 6 settembre: faccia a faccia tra Behice e Gaffur

La puntata di Terra amara che andrà in onda mercoledì 6 settembre vedrà in primo piano il ritrovamento del dossier su Behice. Gaffur prenderà il documento e correrà da Saniye a dirle tutto quello che ha scoperto, ma la zia di Mujgan sarà pronta a fermarlo.

La donna noterà la cartella di Gaffur e non lo lascerà andare. Tra i due ci sarà un accesso scontro in cui l'uomo non esiterà ad accusare Behice di omicidio: "Cosa succederà quando Demir vedrà questi documenti?". La donna, tuttavia, avrà la risposta pronta e lascerà Gaffur senza parole: "Sai cosa succederà quando tutti sapranno che hai ucciso Hatip?

Sarai tu a sprofondare in prigione".

I dubbi di Sermin e il duro scontro tra Sevda e Saniye

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che mentre Gaffur non potrà più accusare apertamente Behice, Sermin esprimerà al cugino la sua opinione. La donna dirà a Yaman che secondo lei la zia di Mujgan è coinvolta nell'omicidio di Hunkar. Nel frattempo, alla villa, la convivenza tra Sevda e Saniye sarà sempre più difficile. La moglie di Gaffur non tollererà lo spazio che la ex cantante si sta prendendo in casa e tra lei e Sevda ci sarà un duro scontro verbale.