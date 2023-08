Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 nei prossimi mesi autunnali, alcuni nuovi personaggi arriveranno, rendendo ancora più animata la vita dei protagonisti. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Fekeli deciderà di invitare Lutfiye, la zia di Fikret, a casa sua. L'intento del buon Alì Rahmet sarà quello di convincere il nipote a non portare avanti il suo piano di vendetta nei confronti del fratellastro Demir Yaman. Ma purtroppo neanche il discorso della nuova arrivata riuscirà a placare la sete di vendetta di Fikret.

Lutfiye affronta il nipote Fikret

Le anticipazioni di Terra amara si concentrano in maniera particolare sul tentativo che farà Lutfiye di convincere il nipote a non creare nuovi problemi alla famiglia Yaman. La dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Fekeli, dopo aver scoperto la vera identità di Fikret, deciderà di mettersi alla ricerca di Lutfiye, la zia di quest'ultimo. Dopo aver scoperto tutti i particolari sulla storia del nipote e della relazione che ha unito in passato la madre e Adnan Senior, Alì Rahmet inviterà la donna a seguirlo in paese per convincere Fikret a non portare avanti i suoi piani di vendetta nei riguardi del fratellastro.

Accolta con molto affetto da Fikret, dopo qualche giorno di permanenza alla villa di Fekeli, Lutfiye parlerà in maniera diretta col nipote chiedendogli se davvero pensa che facendo soffrire Demir troverà la pace interiore.

Le parole della zia, però, non faranno breccia nel cuore di Fikret che confermerà di essere pronto a tutto pur di vendicarsi della famiglia Yaman dopo tutto il male che lui e sua madre hanno dovuto subire in passato. Intenzionato a rendere giustizia anche alla defunta madre, trattata malissimo anni prima da Adnan Senior, Fikret porterà avanti i suoi piani e per prima cosa deciderà di confrontarsi con l'alleata Umit.

Tra Fikret e Umit è scontro

Dopo aver cercato invano di sabotare un camion contenente una partita del raccolto che Demir avrebbe dovuto consegnare in un altro paese, Fikret si recherà da Umit perché temerà che sia stata proprio lei a rivelare a Yaman della dinamite nascosta sotto il mezzo di trasporto, impedendo di fatto la riuscita del piano.

Tra i due complici ci sarà uno scontro verbale molto aspro durante il quale Fikret si renderà conto che la dottoressa si è davvero innamorata di Demir. La complicità tra Fikret e Umit comincerà insomma a mostrare qualche crepa.