Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso della stagione autunnale 2023. Le novità riguardano la partenza di Uomini e donne, che anche quest'anno è confermato nella fascia del primo pomeriggio, e torna in onda prima del solito: a inizio, e non a fine settembre.

Con il ritorno anticipato del programma pomeridiano di Canale 5, ci saranno delle variazioni di palinsesto per la messa in onda de La Promessa nella fascia del daytime, che potrebbe slittare alle 16.30.

Uomini e donne inizia prima: cambio programmazione Mediaset autunno

Il cambio programmazione Mediaset del prossimo autunno prevede un ritorno anticipato per Uomini e donne.

Le registrazioni del talk show cominceranno a fine agosto e la messa in onda della prima puntata è fissata per lunedì 11 settembre.

Questo vuol dire che gli spettatori della trasmissione non dovranno attendere fine settembre per vedere in onda le nuove puntate della stagione 2023/2024.

In passato Uomini e donne e Striscia la notizia sono state le due trasmissioni che hanno debuttato sempre in ritardo rispetto a tutti gli altri programmi del daytime.

Quest'anno, invece, Maria De Filippi giocherà d'anticipo e sarà pronta a sfidare fin dal primo momento la concorrenza Rai.

La Promessa a rischio: cambio programmazione Mediaset autunno

Il cambio programmazione Mediaset del prossimo autunno prevede anche delle variazioni legate alla messa in onda de La Promessa su Canale 5.

La soap spagnola non troverà spazio nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16, dato che dovrà lasciare spazio alla messa in onda di Uomini e donne.

Di conseguenza per La Promessa bisognerà capire quale sarà la nuova collocazione nella fascia del pomeriggio, ma molto probabilmente potrebbe slittare alle 16:30 circa, trainando così la nuova stagione di Pomeriggio 5.

Mattino 5 slitta a fine settembre: cambio programmazione Mediaset autunno

Cambiamenti anche per quanto riguarda la fascia del mattino, dove è previsto un prolungamento di Morning News, il talk show condotto da Simona Branchetti proseguirà fino al prossimo 22 settembre, come sempre in diretta per raccontare l'attualità e la cronaca.

Complici gli ottimi ascolti registrati questa estate, con una media di oltre 750.000 spettatori al giorno e picchi del 23% di share, il programma farà slittare il debutto di Mattino 5.

Il programma del mattino condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi tornerà in onda a partire da lunedì 25 settembre, con la nuova edizione in programma dalle 8:40 alle 11 circa. A seguire ci sarà spazio per la nuova edizione di Forum, il talk show condotto con successo da Barbara Palombelli.