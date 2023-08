Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che ci sarà spazio per delle importanti novità legate alle vicende di Maria: la giovane Puglisi si ritroverà a dover accogliere a Milano i suoi genitori, pronti a iniziare una nuova vita dopo aver lasciato la Sicilia.

Spazio anche alle novità legate alle vicende di casa Amato: in questa stagione non è previsto il rientro in scena di Agnese.

Maria diventa la nuova stilista: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Marina si ritroverà a dare una svolta importante alla sua vita.

La giovane donna diventerà ufficialmente la nuova stilista del grande magazzino milanese guidato da Vittorio Conti e si dovrà mettere in gioco in una sfida molto importante per se stessa, dato che quest'anno dovrà cercare di partorire delle idee nuove per contrastare la nuova Galleria Milano Moda.

Questa, però, non sarà l'unica novità della stagione che vedrà coinvolta Maria, dato che la stilista dovrà affrontare anche il ritorno dei suoi genitori in città.

Maria ritrova i suoi genitori in città: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Maria, dopo essersi trasferita a Milano e dopo aver lasciato la Sicilia, non ha più avuto modo di vedere i suoi genitori.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che il padre di Maria perderà le sue terre e i suoi averi in Sicilia, motivo per il quale si ritroverà spinto trasferirsi a Milano, assieme al resto della famiglia.

I Puglisi, quindi, sbarcheranno tutti a Milano e saranno pronti a questa nuova vita, scombussolando un po' anche i piani di Maria. Riusciranno a trovare un modo per poter convivere in armonia e serenità? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa ottava stagione.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 di settembre rivelano che non ci sarà spazio per il ritorno in scena di Agnese Amato.

Agnese non ritorna a Milano: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

La donna, infatti, deciderà ufficialmente di trasferirsi a Londra e iniziare così un nuovo percorso di vita, dove potrà contare sul sostegno di sua figlia Tina.

Un duro colpo per Salvatore e, soprattutto, per Armando: il capo-magazziniere del Paradiso, durante il periodo estivo, proverà a stabilirsi a Londra e ad ambientarsi, ma non ce la farà.

E, alla fine, Armando deciderà di tornare di nuovo a Milano e riprendere così in mano le redini della sua vita e della sua attività lavorativa al grande magazzino milanese. I due, quindi, vivranno una storia d'amore a distanza che potrebbe rivelarsi più difficile del previsto.