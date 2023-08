Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la serie televisiva turca La ragazza e l’ufficiale. Le anticipazioni su ciò che accadrà nell’episodio in onda il 13 agosto 2023 raccontano che i due protagonisti Kurt Seyit e Sura continueranno a essere ai ferri corti. La giovane russa si avvicinerà a Petro, mentre l’ufficiale chiederà la mano di Murvet.

Spoiler de La ragazza e l’ufficiale del 13 agosto: Kurt Seyit sfugge alla pena capitale

Nell’undicesima puntata in programmazione domenica 13 agosto, Kurt Seyit sarà in procinto di essere condannato a morte con l’accusa di aver ucciso la baronessa: per fortuna la vita dell’ufficiale verrà risparmiata.

Non appena farà ritorno in hotel, il soldato andrà però su tutte le furie poiché apprenderà che Sura e Petro sono diventati amici. A proposito di quest’ultimo, finanzierà la ristrutturazione dell’albergo bruciato diventandone il comproprietario.

Nel contempo il capitano Billy, dopo aver messo le mani sulla lettera scritta dalla defunta baronessa prima di morire, verrà a conoscenza dei crimini commessi da Petro. Kurt farà infine visita alla famiglia di Lutfu, un emigrante dalla Crimea, con cui il fratello era in cella fino alla sua esecuzione.

La casa di Emine distrutta da un incendio, Seyit su tutte le furie

Sempre dagli spoiler, si evince che scoppierà un incendio nel quartiere in cui vive Lutfu: purtroppo la casa di Emine, madre di Murvet, verrà distrutta dalle fiamme.

A questo punto Ali porterà i sopravvissuti in albergo, mentre Kurt avrà un confronto con Şura e le dirà di non averla tradita con Aysze, ma con un'altra donna.

In preda alla furia per il tradimento del suo amato Sura andrà via di casa: la partenza della fanciulla infastidirà parecchio Seyit. Dżelil farà avere a Sura una missiva che Kurt Seyit le ha scritto mentre si trovava in carcere.

Seyit fa i conti con Emine, Sura conosce un uomo d’affari francese

Quando vorrà sposare Murvet, Seyit farà i conti con l’opposizione di Emine. Sullo sfondo inizieranno anche i preparativi per l’inaugurazione dell’hotel, il tutto mentre Ayla deciderà di divorziare da Dżelil. Nel contempo Guzide dirà a Dżelil che metterà fine al matrimonio con Yahya.

Mentre farà il possibile per stare distante da Kurt Seyit, Sura conoscerà un affascinante uomo d’affari francese: quando Alya le dirà che Seyit ha chiesto la mano di una giovane donna turca, la fanciulla crederà che lo abbia fatto per scatenare la sua reazione. Nonostante sia rimasta ancora una volta delusa dal comportamento dell’ufficiale, Sura avrà la consapevolezza che i due continueranno ad amarsi per sempre e che prima o poi riusciranno a coronare il loro sogno d’amore.