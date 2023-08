Cambio programmazione sulle reti Mediaset a partire dal prossimo settembre, quando torneranno in onda i programmi "titolari" del daytime.

Per Terra Amara non ci sarà alcun tipo di spostamento, fatta eccezione per la cancellazione delle puntate previste in prime time su Canale 5.

Novità importanti per Pomeriggio 5: il talk show feriale non sarà più condotto da Barbara d'Urso e quest'anno conquisterà spazio nel palinsesto Mediaset.

Terra amara non si sposta: cambio programmazione Mediaset

Il cambio programmazione Mediaset di settembre prevede lo stop di Terra amara in prime time.

Inizialmente la soap avrebbe dovuto occupare la fascia della domenica sera, a partire dal 10 settembre, con un ciclo speciale di puntate.

I vertici Mediaset, però, hanno già cambiato idea: la soap proseguirà solo nella fascia del daytime pomeridiano, dove non ci saranno variazioni di messa in onda.

L'appuntamento con Terra amara è confermato alle 14:10 nel daytime feriale: saranno ancora Yilmaz e Zuleyha a fare da traino alla messa in onda di Uomini e donne, la cui nuova edizione è prevista da domenica 11 agosto in daytime su Canale 5.

Pomeriggio 5 si allunga: cambio programmazione Mediaset

Cambiamenti in arrivo, invece, per Pomeriggio 5, il talk show del daytime feriale in onda da ben quindici anni su Canale 5.

Quest'anno ci saranno un bel po' di cambiamenti, a partire dall'arrivo di Myrta Merlino che prenderà il posto di Barbara d'Urso.

La conduttrice partenopea risulta fuori dal programma, per volere dei vertici Mediaset, che intendono dare una nuova impronta alla trasmissione, la quale sarà incentrata maggiormente sui temi di attualità e cronaca.

Un'altra novità sarà legata alla durata complessiva del talk show in daytime: da settembre, Pomeriggio 5 tornerà alla sua vecchia collocazione, dalle 17:05 alle 18:45 circa. In questo modo, il talk show Mediaset sfiderà fin dal primo minuto, il programma competitor: trattasi de La Vita in diretta, presentata da Alberto Matano.

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset di settembre, prevede anche il ritorno di uno dei quiz più amati dal pubblico di Canale 5.

Caduta Libera torna in daytime e prime time: cambio programmazione Mediaset settembre

Trattasi di Caduta Libera, il programma preserale condotto da Gerry Scotti, confermato dal 4 settembre in poi con le nuove puntate.

Il quiz dovrà vedersela contro Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, che anche questa estate sta registrando ottimi consensi da parte del pubblico.

Tra le novità della stagione Mediaset, spicca anche il ritorno in prime time di Scotti con un nuovo ciclo di appuntamenti di Caduta Libera, la cui messa in onda è prevista di domenica sera a partire da fine settembre.