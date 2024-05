Le ultime due puntate di Terra Amara in onda il 31 maggio e l'8 giugno vedranno Sermin e Fusun arrivare alle mani nel momento in cui Betul verrà arrestata. Sermin capirà che a tradire la figlia è stata proprio quella che considerava un'amica e per questo la affronterà accusandola di aver fatto la spia e sputandola in faccia. Finirà in malo modo un'amicizia durata per ben quattro stagioni.

Fusun tradisce Sermin e fa arrestare Betul

Mancano solo due puntate al gran finale di Terra amara e in questi ultimi due appuntamenti i fan vedranno Betul e Abdulkadir finire in manette dopo una fuga rocambolesca in Siria.

I due fuggitivi verranno rintracciati da Fikret e Zuleyha che riusciranno a riportarli in Turchia e a farli arrestare e processare per gli omicidi di Hakan e Ali Rahmet Fekeli. Questo sarà possibile grazie a Fusun che tradirà Sermin e Betul rivelando a Zuleyha e Fikret il nascondiglio dei due assassini. Succederà nel momento in cui Betul, una volta giunta ad Aleppo, deciderà di chiamare Fusun chiedendole di dare a Sermin il suo numero di telefono per essere ricontattata. Fusun non andrà dall'amica, ma correrà da Altun rivelandole che Betul e Abdulkadir si stanno nascondendo in Siria. A questo punto la vedova di Hakan e Fikret partiranno alla volta di Aleppo dove riusciranno a scovare i due fuggitivi e a riportarli in Turchia dove verranno immediatamente arrestati.

Sermin contro Fusun: 'Sei una spia', poi le sputa in faccia

Sermin sarà distrutta quando verrà a sapere che la figlia è stata arrestata e continuerà a urlare a gran voce l'innocenza di Betul. Peccato che nessuno le crederà, considerato anche il fatto che la ragazza verrà condannata all'ergastolo. Durante uno dei colloqui in carcere con Betul, Sermin capirà che è stata Fusun a tradirla e la affronterà.

Ci sarà un violento litigio tra le due ex amiche con Fusun che non si pentirà affatto di ciò che ha fatto visto che riterrà Betul un'assassina. Di contro Sermin le urlerà tutta la sua rabbia: "Sei una spia", arrivando poi a sputarla in faccia. Finirà in questo modo un'amicizia durata per ben quattro stagioni. Oltre a dover vedere la figlia finire in carcere, Sermin dovrà affrontare uno dei periodi più bui della sua vita.

La donna, ormai ridotta in miseria e abbandonata da tutti, si vedrà costretta ad accettare un lavoro come netturbina.

Terra amara saluta i fan italiani l'8 giugno

Mediaset ha deciso di mandare in onda la puntata finale di Terra amara nella prima serata di sabato 8 giugno. È la prima volta che la dizi turca viene trasmessa nel prime time del sabato sera e questa scelta è stata fatta per contrastare lo show di Milly Carlucci L'Acchiappatalenti in onda su Rai 1. L'appuntamento finale di Terra amara andrà quindi in onda su Canale 5 a partire dalle 21:25 circa e si protrarrà sino alle 23:20 per poi lasciare la linea ad un nuovo episodio inedito di Endless Love.