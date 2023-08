Agosto d'amore per la ballerina Elena D'Amario e il suo fidanzato, l'attore Massimiliano Caiazzo. Da diversi mesi è ormai nota la relazione tra i due ma solo nell'ultimo mese la coppia ha cominciato ad esporsi sui social. Complici le vacanze estive, a piccole dosi Elena e Massimiliano hanno mostrato qualche frammento della loro vita ai fan che non aspettavano altro. Ma adesso si è aggiunto un altro tassello in più che ai tempi d'oggi rappresenta una vera dichiarazione pubblica. La danzatrice ha condiviso una serie di scatti sul suo profilo Instagram che la vedono protagonista con l'attore di Mare Fuori in occasione del compleanno di quest'ultimo.

A completare il tutto anche una messaggio d'amore che lascia poco spazio ai dubbi sulla solidità della relazione.

Dedica d'amore della ballerina per il fidanzato

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore che vede protagonisti Elena e Massimiliano. Da sempre più che riservati sulla loro vita privata, entrambi per lungo tempo hanno preferito mantenere il silenzio sulla loro frequentazione. I fan si sono dovuto accontentare di qualche scatto rubato dalle riviste che si occupano di cronaca rosa. Poi, però, nel corso dell'esteta qualcosa è cambiato, visto che i diretti interessati hanno voluto condividere qualche frammento delle loro vacanze. Subito è stato chiaro che tra la ballerina e l'attore si tratta qualcosa di serio.

A dimostrazione di ciò D'Amario ha voluto condividere il suo periodo di stop dalla sala prove non solo col fidanzato ma anche con la sorella, il cognato e la piccola nipotina alla quale è molto legata.

E se Caiazzo nel giorno di Ferragosto ha postato una Instagram Story con la fidanzata e la nipotina, ancora di più ha fatto Elena che mettendo da parte la privacy si è lasciata andare ad una dedica piena d'amore per fare pubblicamente gli auguri all'attore, che oggi 28 agosto compie 27 anni.

'La nostra barca non naviga, vola. Auguri amore mio', ha scritto la danzatrice, classe 1990. Il tutto è completato da un carosello di bellissime foto che non solo mettono in evidenza l'amore che lega i due giovani ma che mostrano la grande complicità che li lega.

La serenità di Elena

Insomma, pare proprio che Elena abbia trovato il suo amore.

Risulta evidente ai fan la serenità della donna che si è sentita tanto a suo agio da volere condividere suddetta felicità con i fan che la seguono e la ammirano per la sua immensa arte. Infatti, subito dopo la pubblicazione del messaggio sono arrivati numerosi i commenti da parte di tutti gli alunni di Amici di Maria De Filippi che in questi anni hanno lavorato in sala con lei.

In attesa di vedere sia Elena che Massimiliano di nuovo impegnati a lavoro, la coppia si gode gli ultimi scampoli di un'estate che ha fatto da sfondo al consolidamento della loro relazione.