In My home my destiny Müjgan, spesso e volentieri, sottolinea che ha fatto tanti sacrifici per la sua famiglia. Nelle recenti puntate in cui Mehdi ha rischiato di morire dopo essere stato pugnalato, ha anche rinfacciato alla madre Zeliha di averle fatto trascurare i suoi sogni per farle crescere i fratelli. In realtà nel passato di Müjgan si celano dei tormenti sentimentali.

Burhan torna a Istanbul per riconquistare Müjgan

In passato Müjgan ha avuto una storia d'amore con Burhan. Una relazione veramente passionale, interrottasi a causa dei dissidi in famiglia.

Burhan, infatti, è il figlio dell'assassino del padre di Mehdi, Müjgan e Cemile. Lui si trova ancora in carcere, mentre Burhan si è trasferito all'estero.

Durante la seconda stagione di My home my destiny, però, Burhan tornerà a Istanbul non solo per importunare Mehdi, ma anche per riconquistare il cuore della sua Müjgan.

Müjgan decide di lasciare la città

La "missione" non sarà per niente facile, perché Müjgan cadrà nuovamente tra le braccia di Burhan, ma quando lo scoprirà Mehdi saranno guai, al punto che manderà Burhan in ospedale e lui finirà in carcere. L'uomo non lo denuncerà, così Mehdi tornerà in libertà, ma i problemi a casa Karaca non cesseranno di esistere.

Quando Müjgan si renderà conto che la situazione le sta sfuggendo di mano, deciderà di lasciare Istanbul e trasferirsi per un po' dalla madre Zeliha (che nella seconda stagione uscirà di scena).

Quando andrà alla stazione per prendere il pullman, però, succederà l'impensabile.

Müjgan ferita gravemente da un colpo di pistola

Burhan scoprirà dell'imminente partenza di Müjgan, così la seguirà alla stazione. Quando ce l'avrà di fronte le sparerà un colpo e successivamente sparerà anche contro se stesso. Burhan commetterà un omicidio - suicidio, anche se sarà solo lui a morire sul colpo.

Müjgan verrà trasportata d'urgenza in ospedale e il medico dirà a Cemile e Mehdi che purtroppo dovranno prepararsi al peggio. Müjgan si troverà in terapia intensiva, e i medici consentiranno a un familiare di entrare a farle visita. Sarà Mehdi a farlo.

Müjgan muore

Mehdi si accascerà vicino alla sorella e con il volto pieno di lacrime le chiederà di non andarsene via.

Purtroppo però, come attesteranno i medici, alle 22:37 il cuore di Müjgan smetterà di battere. Tutti saranno disperati, a partire ovviamente dalla sorella Cemile, ma anche Zeynep non riuscirà a credere alla notizia, visto che appena verrà avvisata correrà subito in ospedale da Mehdi.

Sarà un duro colpo per la famiglia, che dovrà farsi forza per affrontare una nuova vita senza Müjgan, che per anni per loro è stata come un pilastro.