Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno messo fine alla relazione, ma alcuni fan sperano in un ritorno di fiamma. Nella giornata di domenica 27 agosto, Matteo Diamante su X (ex Twitter) ha spento ogni tipo di speranza. Stanco delle continue domande sui due ex ha sostenuto che fra i due non ci sono i margini di una reunion. Inoltre ha riferito che per lui l'unica cosa che conta è vedere entrambi felici.

Lo sfogo di Diamante

Tramite il suo account X, Matteo Diamante si è reso protagonista di uno sfogo legato all'attuale situazione sentimentale che c'è tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: "Quando è troppo è troppo".

Il messaggio è poi proseguito, spiegando che in queste settimane ha cercato più volte di far ragionare i suoi amici fino alla proposta di effettuare una vacanza insieme a Filicudi. Poi ha esordito: "È palese, non ci sarà mai più niente". Matteo ha fatto sapere di essere stanco di essere dipinto da alcuni fan dei "Donnalisi" come colui che ha sempre remato contro la coppia. A tal proposito ha riferito che un giorno anche Edoardo e Antonella potranno confermare quanto abbia sperato in un ritorno di fiamma. Ma non è tutto, perché nel ribadire che fra i due ex non c'è alcun margine di ritorno ha anche detto che fino all'ultimo ha sperato che Donnamaria e Fiordelisi mantenessero almeno un rapporto di amicizia.

A questo punto Matteo Diamante ha rivelato che la sua più grande vittoria è quella di vedere i suoi amici felici e sereni: "Spero vadano per la loro strada da soli per la loro salute e per il loro bene".

Quando è troppo è troppo, perciò mi libero: Ho sempre cercato di far ragionare i miei amici. Ho remato, fino a FILICUDI, ma direi che è palese che NON CI SARÀ MAI PIÙ NIENTE. Un domani loro vi confermeranno anche ciò che sto dicendo, perché io cazzate non ne dico.

( al costo di… — Matteo Diamante (@matteodiamante) August 27, 2023

'Donnalisi' la situazione attuale

La storia d'amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è arrivata al capolinea.

Lo scorso luglio, Antonella in un video su Instagram ha annunciato la fine della storia e ha insinuato che il suo compagno sia stato con lei solo per sfruttare la sua visibilità e avviare la carriera di cantante. Inoltre ha sostenuto di essere stata trattata male lontano dai riflettori e di essersi vista negare la possibilità di un confronto a Filicudi.

Tuttavia, i motivi della rottura fra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 rimangono ignoti.

L'ex coppia ha preso parte ad alcuni eventi insieme per motivi contrattuali, ma per quanto riguarda un ritorno di fiamma non c'è nulla all'orizzonte. La stessa Fiordelisi ha chiesto a tutti i follower di non essere più accostata al suo ex, poiché non vuole più avere nulla a che fare con lui. Per quanto riguarda Donnamaria, si mormora negli ambienti di Gossip che il conduttore radiofonico abbia iniziato una nuova frequentazione archiviando la storia con Antonella. I due dopo la partecipazione al reality show erano andati a convivere, ma qualcosa tra loro non ha funzionato.