L'amicizia tra Antonella Fiordelisi e Giacomo Urtis potrebbe subire una battuta d'arresto. Il motivo? Il 4 agosto Giacomo ha postato tra le stories di Instagram uno scatto mentre si trovava in compagnia di Gianluca Benincasa. La foto, però, non è stata affatto gradita da Antonella: quest'ultima ha deciso di togliere il follow dall'account del suo amico, poiché non è rimasta in buoni rapporti con Benincasa.

L'episodio che avrebbe infastidito Antonella

Antonella in più occasioni si è mostrata in compagnia del suo amico Giacomo Urtis. Tuttavia, l'atteggiamento avuto da quest'ultimo sembrerebbe averla infastidita.

Sabato 4 agosto, il chirurgo plastico ha pubblicato sul proprio account Instagram una foto in compagnia di Gianluca Benincasa (ex di Antonella).

Immediatamente l'influencer salernitana ha deciso di rimuovere il follow dall'account del suo amico. Il motivo? Antonella non è affatto rimasta in ottimi rapporti con il suo ex Gianluca. Dunque, il fatto che il suo amico abbia deciso di pubblicare uno scatto con il suo ex è stato "vissuto" da Fiordelisi come una mancanza di rispetto.

Fiordelisi-Benincasa: tutto quello che c'è da sapere

Antonella Fiordelisi la scorsa estate ha avuto una relazione con Gianluca Benincasa. Mentre lei si trovava nella casa del Grande Fratello Vip 7 ha ricevuto la visita di lui, dicendo di essere ancora innamorato di lei.

In un primo momento l'influencer sembrava essere dispiaciuta di avere intrapreso una conoscenza con Edoardo Donnamaria (sapendo che il suo ex stava soffrendo), ma successivamente le cose sono cambiate.

Il commento di alcuni utenti del web su Antonella Fiordelisi

Nel frattempo, sui social la reazione di Antonella Fiordelisi non è passata inosservata.

Su X (ex Twitter) moltissimi utenti hanno spezzato una lancia a favore dell'influencer salernitana: secondo un utente, se Urtis fosse stato davvero un amico di Antonella non avrebbe mai postato uno scatto in compagnia di Gianluca, visti dissapori che ci sono ancora tra loro. Un altro utente si è schierato invece dalla parte di Antonella Fiordelisi, sostenendo che debba eliminare dalla sua vita le persone che la fanno stare male e le amicizie 'di convenienza'.

Tuttavia, c'è anche chi ha ritenuto infantile l'atteggiamento dell'influencer di Salerno: "Il fatto che Gianluca sia un suo ex non significa che non possa frequentare i suoi amici".