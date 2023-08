I fan di Uomini e donne si aspettano che almeno uno dei nuovi tronisti sia un volto già noto, magari un ex corteggiatore oppure un partecipante dell'ultima edizione di Temptation Island. In lizza per uno dei quattro posti disponibili nel cast 2023/2024 del Trono Classico, ad esempio, ci sono: entrambe le ex spasimanti di Federico Nicotera, il neo "più bello d'Italia" e alcuni single del reality estivo di Canale 5.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e donne

Negli studi di Uomini e donne sono in arrivo quattro nuovi tronisti: giovedì 24 agosto, infatti, saranno ufficializzati i nomi dei ragazzi che cercheranno l'anima gemella nella prima parte di stagione del dating-show.

Gli anni scorsi la redazione ha preceduto la divulgazione delle anticipazioni sul web, postando su Witty Tv i video di presentazione dei nuovi protagonisti del Trono Classico mentre agli Elios erano ancora in corso le riprese: questo potrebbe accadere anche tra qualche giorno, quando Maria De Filippi condurrà la prima puntata dell'edizione 2023/2024 del suo popolare format pomeridiano.

Il cast giovane della trasmissione Mediaset, dunque, sta per essere svelato ma in rete già circolano tantissime teorie su chi potrebbe accomodarsi sulla poltrona rossa.

I candidati alla poltrona rossa di Uomini e donne

Un pensiero che condivide la stragrande maggioranza del pubblico, è che dei quattro nuovi tronisti almeno un paio saranno ragazzi che hanno già partecipato o al dating-show o a Temptation Island.

Qualora la redazione di Uomini e donne dovesse "pescare" tra personaggi che la gente a casa conosce già piuttosto bene, si dice che la scelta potrebbe ricadere su corteggiatori della passata edizione o su qualche concorrente del reality che si è concluso poche settimane fa.

In lizza per il trono, dunque, ci sarebbero: Carola Carpanelli (ex fidanzata di Federico Nicotera e volto amatissimo dai fan del programma), Alice Barisciani (non scelta dell'ingegnere aeronautico appena citato e ragazza molto apprezzata anche da Maria De Filippi e dagli addetti ai lavori), Alessandra Somensi (in coppia con Luca Daffrè soltanto per 10 giorni, ma personaggio che è piaciuto alla gente sin da subito), Andrea Foriglio (vecchia conoscenza di Nicole Santinelli e neo vincitore del concorso il "più bello d'Italia" 2023) e Alessio Campoli (il giovane che Lavinia Mauro non ha scelto, ma anche ex compagno di Angela Nasti).

Il parere di chi guarda Uomini e donne

In queste settimane, inoltre, il blogger Pugnaloni ha fatto sapere che alle prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne dovrebbero partecipare le coppie e i single di Temptation Island 2023 (oltre ovviamente al conduttore Filippo Bisciglia).

Un'indiscrezione che si fa sempre più insistente con l'avvicinarsi dell'inizio delle riprese, è che uno dei nuovi tronisti potrebbe essere proprio un componente del cast del reality estivo di Canale 5.

Tra i candidati alla poltrona rossa, infatti, ci sarebbero: i tentatori Fouad e Lollo (molto vicini a Gabriela e Ale nel villaggio) e Francesca Sorrentino, che in Sardegna ha detto addio allo storico fidanzato Manuel Maura.

Le anticipazioni che trapeleranno dagli Elios giovedì 24 agosto, faranno chiarezza sulla "formazione" del nuovo Trono Classico: al momento, infatti, l'unica certezza è che a cercare l'amore davanti alle telecamere saranno in quattro.

Riconfermati nel ruolo di opinionisti, infine, Gianni Sperti e Tina Cipollari: lo storico duo non è mai stato in discussione nonostante le tante voci che hanno impazzato durante le vacanze su loro possibili allontanamenti.