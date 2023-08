Alfonso Signorini avrebbe scelto ufficialmente i nomi dei nuovi concorrenti famosi del prossimo Grande Fratello 2023, cercando di limitare il più possibile il fattore-trash.

Il Reality Show è confermato nella programmazione di Canale 5, e in queste settimane Signorini e i suoi autori si sono messi al lavoro per delineare il cast dei vip che entreranno nella casa di Cinecittà.

Situazione diversa, invece, per i nuovi concorrenti "nip" del reality show: in questo caso i lavori sarebbero ancora in corso.

Il debutto del Grande Fratello 2023 fissato per l'11 settembre su Canale 5

L'appuntamento con il Grande Fratello 2023 troverà spazio nella prima serata del lunedì di Canale 5.

La nuova stagione debutterà lunedì 11 settembre alle 21:35 circa: in un primo momento è previsto un solo appuntamento a settimana, dopodiché si passerà alla consueta puntata doppia in prime time.

La prima puntata di questa nuova edizione, come di consueto, sarà la più attesa dal pubblico dato che si assisterà all'arrivo in casa dei vari concorrenti.

Quest'anno tutti i protagonisti del nuovo GF saranno presentati e annunciati nel corso della serata d'esordio del reality show: non ci sarà nessuna divisione e tutti varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà durante la serata dell'11 settembre.

Signorini avrebbe già scelto i vip del prossimo Grande Fratello 2023

Le indiscrezioni sul cast non mancano e in queste ore è stato svelato che Signorini e la sua squadra di autori avrebbero chiuso definitivamente la lista dei nomi dei concorrenti famosi che si metteranno in gioco quest'anno.

Al momento, però, non si hanno ulteriori indiscrezioni su chi saranno i "vip" che quest'anno si metteranno in gioco all'interno della casa di Cinecittà.

In attesa di scoprire quando ci sarà la presentazione del cast alla stampa, ci sarebbero ancora dei lavori in corso per quanto riguarda la stesura del cast di concorrenti "nip" che entreranno nella casa di Cinecittà.

Pier Silvio Berlusconi rivoluziona il Grande Fratello 2023: stop al trash

Un'edizione che, sicuramente, sarà rivoluzionaria, non solo per il ritorno delle persone sconosciute, ma anche per le regole del programma che saranno completamente differenti rispetto a quelle delle ultime edizioni.

Mediaset e Pier Silvio Berlusconi hanno rivoluzionato il Gf: sono stati molto chiari nel precisare che quest'anno bisognerà evitare la deriva trash che ha contrassegnato il reality show durante gli anni precedenti.

Di conseguenza i concorrenti saranno scelti con massima cautela e attenzione da parte degli autori, e tutti dovranno avere una storia forte da raccontare al pubblico nel corso delle varie settimane di permanenza in casa.