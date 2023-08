Le nuove puntate di Un posto al sole previste dal prossimo settembre in poi su Rai 3 potrebbero essere caratterizzate da un colpo di scena legato alle sorti di Rossella, che potrebbe essere incinta.

La giovane dottoressa si ritrova alle prese con un periodo delicato della sua vita sentimentale, dato che si trova ancora una volta divisa tra Nunzio e il suo compagno Riccardo.

Rossella scopre di essere incinta nelle nuove puntate di Un posto al sole di settembre?

Rossella potrebbe sentirsi pronta a compiere a compiere il grande passo di lasciare il suo compagno Riccardo per vivere la storia d'amore con Nunzio.

Ma a questo punto potrebbe arrivare il colpo di scena inaspettato.

Le puntate di settembre di Un posto al sole potrebbero essere caratterizzate da una scoperta clamorosa legata alle sorti della figlia di Silvia.

Rossella potrebbe scoprire di essere in dolce attesa del suo primo bebè: in tal caso si tratterebbe del figlio di Riccardo e questo significherebbe che la dottoressa dovrebbe rinunciare definitivamente al suo sogno d'amore insieme a Nunzio.

Rossella in crisi per amore nella soap Un posto al sole

L'appuntamento con Un posto al sole continuerà ad appassionare il pubblico durante il mese di settembre quando, dopo la sosta estiva, saranno raccontate le nuove vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini.

Una delle protagoniste indiscusse della soap opera serale di Rai 3 sarà la giovane Rossella, alle prese con uno dei periodi più bui e complicati della sua vita.

La dottoressa, infatti, si è resa conto di provare qualcosa per Nunzio, il giovane cuoco del Caffè Vulcano che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Tra i due ci sono stati dei momenti di tenerezza ma, per via della sua storia d'amore con Riccardo, Rossella ha sempre scelto di non spingersi oltre e di non lasciarsi andare più del dovuto.

Nunzio mette in crisi Rossella nelle nuove puntate di Un posto al sole di settembre

Sta di fatto che, col passare del tempo, la ragazza si è resa conto di non poter far finta che non sia successo nulla. Quei baci che ci sono stati con Nunzio l'hanno profondamente turbata e il rapporto di amicizia speciale che si è venuto a creare tra il cuoco e Ada non l'ha lasciata per niente indifferente.

E così, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole del mese di settembre, Rossella potrebbe ritrovarsi a prendere in mano le redini della sua vita e quindi a fare una scelta importante.

La ragazza potrebbe rendersi conto di non poter più condividere la vita con Riccardo e dare una svolta importante alla sua vita.