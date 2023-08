Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra amara trasmesse prossimamente su Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Demir Yaman sembrerà essere disposto a divorziare da Zuleyha Altun per iniziare una nuova vita al fianco di Umit.

Anticipazioni Terra amara: Umit si innamora veramente di Demir

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Fikret chiederà a Umit di sedurre Demir in quanto intenzionato a rovinare le sue nozze con Zuleyha. L'uomo infatti si rivelerà essere il figlio illegittimo di Adnan senior giunto a Cukurova per vendicarsi della famiglia Yaman che non l'aveva aiutato nel momento del bisogno.

Fikret non cambierà idea nemmeno quando suo zio Ali Rahmet lo inviterà a mantenere la calma non appena apprenderà la verità sulla sua vera identità.

Nel frattempo, Umit si innamorerà veramente di Demir contravvenendo gli ordini di Fikret. Per questo motivo, la direttrice dell'ospedale svilupperà una sorta di gelosia nei confronti di Zuleyha decidendo di allontanarsi da lui per non soffrire troppo. Tuttavia, la donna cambierà presto idea quando Demir le rinnoverà il suo interesse. Il ricco imprenditore ribadirà ad Umit di voler passare il resto della vita con lei invitandola a passare un fine settimane lontano da Cukurova.

Il ricco imprenditore e la direttrice dell'ospedale trascorrono un weekend ad Ankara

Demir dirà a Zuleyha di doversi assentare per motivi di lavoro per un fine settimana in quanto deve incontrare un ministro ad Ankara. In realtà, il ricco imprenditore acquisterà una villa a due piani per trascorrere un weekend di passione con Umit.

I due amanti così trascorreranno diverse ore insieme dove la direttrice dell'ospedale di Cukurova lo inviterà a scegliere tra lei e sua moglie Zuleyha. Demir a questo punto rassicurerà la sua amante precisando che il cuore della protagonista appartiene all'ormai defunto Yilmaz e di stare insieme a lei soltanto per il bene dei due bambini Adnan e Leyla.

Per questo motivo, il figlio di Hunkar stupirà Umit al ritorno dal viaggio amoroso.

Demir vuole lasciare Zuleyha per rifarsi una vita con l'amante

Demir tranquillizzerà l'amante quando le dirà di voler lasciare la fattoria a Zuleyha ed ai suoi figli in quanto intenzionato a rifarsi Una vita al suo fianco in una abitazione tutta nuova. Il ricco imprenditore infatti apparirà disposto a lasciarsi alle spalle la storia d'amore turbolenta con la protagonista ignorando però che Umit l'ha sedotto inizialmente solo per un accordo stipulato con Fikret. Un particolare che movimenterà di parecchio le trame successive di Terra amara visto che a rischiare in prima persona sarà Zuleyha.