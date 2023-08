Lunedì 11 settembre 2023 si accenderanno i riflettori sulla casa del Grande Fratello. Tramite un video divulgato dal canale ufficiale del reality show è stato reso noto il nome del primo concorrente: Alex Schwazer. Il 38enne originario di Vipiteno ha ringraziato il conduttore Alfonso Signorini e ha riferito di avere accettato solamente ad una condizione: la possibilità di continuare gli allenamenti per la qualificazione delle prossime Olimpiadi.

Le parole del primo concorrente del GF

Tramite un video diffuso sui canali ufficiali del programma, è stato ufficializzato il primo concorrente, Alex Schwarzer. Nella breve clip si vede l'atleta olimpico insieme ad Alfonso Signorini: "Sono venuto per ringraziarti dell’invito, innanzitutto, per entrare nella Casa. Io ci sarò se però vengo messo nella condizione di potermi anche allenare". A quel punto, il 38enne ha spiegato che intende tornare alle gare, quindi non può mettere da parte gli allenamenti.

Le rassicurazioni di Alfonso Signorini

In seguito all'ufficializzazione di Alex Schwazer come primo concorrente del Grande Fratello, Alfonso Signorini è intervenuto e ha fatto delle rassicurazione all'atleta altoatesino: "Ti prometto che ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che so sarà molto tosto". Il presentatore si è augurato che lo sportivo possa qualificarsi alle prossime Olimpiadi. Infine, ha dato il suo benvenuto al 38enne.

Chi è Alex Schwazer

Alex Schwazer ha 38 anni, è originario di Vipiteno ed è un marciatore italiano. Nel 2008 a Pechino ha vinto la medaglia d'oro nella 50km, ma successivamente è stato squalificato per doping fino al 2024. Nonostante per la giustizia italiana il caso sia stato archiviato, la giustizia internazionale non ha revocato il provvedimento.

L'intento dello sportivo è di riuscire ad ottenere la qualificazione per le prossime Olimpiadi in programma a Parigi nel 2024, quando ormai il provvedimento disciplinare sarà decaduto.

I possibili concorrenti

Stando ai rumor sulla prossima edizione del Grande Fratello, tra i concorrenti che potrebbero entrare nella casa più spiata d'Italia c'è Samira Lui, ex professoressa de L'Eredità.

Inoltre, potrebbe varcare la porta rossa per mettersi in gioco Alvaro Vitali (conosciuto come Pierino). Stando alle informazioni in possesso dell'esperto di gossip Amedeo Venza, Federico Nicotera (ex tronista di Uomini e Donne) sarebbe stato scartato dopo il provino così come Giorgio Manetti (ex cavaliere di Uomini e Donne ed ex compagno di Gemma Galgani). La comica Gabriella Germani, invece, sarebbe stata contattata dallo staff di Signorini per partecipare al reality show ma avrebbe rifiutato l'invito.