Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda in Italia nei prossimi mesi lo scontro tra Demir e Fikret si farà sempre più acceso. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, sebbene Yaman non sospetti che il fratellastro sia il nipote di Fekeli -identità alla quale solo Zuleyha sarà giunta dopo le sue ricerche- riuscirà ugualmente a sventare l'ennesimo piano che il giovane avrà architettato per sabotarlo.

Fikret posizionerà della dinamite sotto un camion che Demir utilizzerà per fare una grossa consegna di frutta, ma Yaman riuscirà a scoprire cosa si nasconde sotto il mezzo di trasporto prima che sia troppo tardi.

A questo punto Fikret si infurierà ancora di più, mentre Demir capirà che il fratellastro si cela dietro il tentativo di boicottaggio ai suoi danni.

Nuovo piano di Fikret contro Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra amara e si concentrano sul desiderio di vendetta che Fikret nutrirà sempre più forte nei confronti di Demir.

Ben presto Fekeli scoprirà Fikret intento a danneggiare un raccolto di Demir. Già insospettito da alcuni comportamenti poco chiari di Fikret, Alì Rahmet lo metterà alle strette costringendolo a confessare la sua vera identità. Dapprima scioccato dalla scoperta che Fikret è in realtà il figlio del defunto Adnan Senior, Fekeli chiederà al giovane di non farsi accecare dalla sete di vendetta.

Fikret però non vorrà per nulla al mondo rinunciare a farla pagare al fratellastro per tutte le umiliazioni subite così deciderà ancora una volta di danneggiare Demir organizzando un piano per fargli perdere un grosso affare. Fikret posizionerà una grossa quantità di dinamite sotto un camion che Yaman poi utilizzerà per spedire una partita della sua frutta in un paese più distante.

Con l'aiuto di alcuni uomini da lui assoldati, il nipote di Fekeli si assicurerà di far scendere al mezzo gli uomini per non fare del male a nessuno. Ma la cosa non andrà come previsto.

Demir denuncia il fratellastro

Quando i suoi uomini inviteranno i conducenti del camion a fermarsi per mangiare qualcosa, Fikret azionerà a distanza la dinamite, ma essa non esploderà.

Ciò che il giovane non saprà, infatti, è che Demir stesso si sarà occupato di togliere la dinamite nell'ultimo controllo al mezzo prima della partenza. Mentre la furia di Fikret aumenterà per l'ennesimo piano fallito, Demir comprenderà che dietro il sabotaggio ci sia il fratellastro di cui non conoscerà ancora l'identità.

Demir deciderà quindi di recarsi alla polizia per denunciare l'agguato mancato. Sarà quindi chiaro che la guerra si inasprirà sempre di più e sarà destinata a peggiorare nel momento in cui Demir saprà chi è il fratellastro.