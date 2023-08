Le puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 dal 6 all'11 agosto vedranno la fine di uno dei personaggi finora più importanti per lo svolgimento della soap ambientata nella Turchia degli anni Settanta. Secondo le anticipazioni, mentre Fikret continuerà a conquistare sempre di più la fiducia di Fekeli e di tutto il paese, Hunkar scoprirà che Behice si è macchiata dell'omicidio dei suoi due mariti per ereditarne le ricchezze. Sentendosi messa alle strette, la perfida donna ucciderà la matrona degli Yaman, impedendo a Fekeli di realizzare il suo sogno d'amore.

Infatti il giorno prima ella morte Ali Rahmet ha chiesto in sposa Hunkar.

Behice indaga sull'identità di Fikret

Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra amara relative alle puntate che andranno in onda da domenica 6 a venerdì 11 agosto. Le trame prendono il via dalla capacità di Fikret di conquistare la benevolenza del paese. Il giovane riuscirà a fare arrestare il responsabile delle compravendite delle terre di Adana. Nonostante ciò Behice continuerà ad avere sospetti sul giovane, tant'è che indagando troverà un passaporto falso che mostrerà a Fekeli. Quest'ultimo però non capirà: se Fikret è arrivato ad Adana solo per la sua eredità, perché l'ha salvato da un attentato? Intanto Yilmaz, dopo aver portato via il piccolo Adnan durante la conferenza stampa indetta da Demir per comunicare alla stampa che il bimbo è figlio biologico del suo nemico, lo riporterà dalla madre.

Convinto che Gulten abbia aiutato Yilmaz a rapire il bimbo, Demir la caccerà dalla tenuta, ma verrà accolta da Fekeli. Mentre Sermin sarà sul punto di dire a Behice chi ha ucciso Hatip Tellidere, Sevda si sentirà sola dopo che Demir ha deciso di tornare a casa dalla madre. Hunkar rivelerà all'ex cantante che Demir si è presa cura di lei solo per rispettare una promessa fatta al padre.

Solo Zuleyha continuerà ad aiutare Sevda. Fikret spiegherà allo zio di avere un passaporto falso in quanto usato per scappare dalla Germia dopo che un socio lo ha messo nei guai.

Yilmaz chiede scusa a Zuleyha

Mentre Zuleyha terrà a distanza Yilmaz per via del rapimento del piccolo Adnan, Fekeli proporrà a Hunkar di sposarlo, con la speranza che la loro unione possa essere di esempio per rispettivi figli.

L'investigatore ingaggiato da Hunkar le rivelerà che Behice ha ucciso i suoi due mariti e per scamparla ha fatto falsificare il certificato di morte dal fratello medico. La matrona Yaman incontrerà Behice per accusarla delle sue malefatte, ma la dona sentendosi alle strette la pugnalerà colpendola a morte. Per far passare l'omicidio com un furto finito male, le sottrarrà tutti i suoi gioielli. Successivamente, come se nulla fosse accaduto, Behice si recherà a una riunione al circolo.

Demir scoprirà attraverso una lettera che la madre ha intenzione di sposare Fekeli. Intanto Yilmaz chiederà a Zuleyha perdono per ciò che ha fatto. La coppia cercherò una soluzione per stare di nuovo insieme, ma senza separare i figli dai rispettivi genitori.

Gaffur temerà che la verità sull'omicidio di Hatip venga a galla, ma per il momento si sentirà al sicuro. Infine Fikret porterà in ospedale con Cetin un operaio che si è ferito alla fabbrica di cotone.