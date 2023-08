Dopo mesi di tira e molla, la più discussa coppia del Grande Fratello Vip 7 potrebbe essersi separata definitivamente. In un video che ha caricato sui suoi social l'11 agosto, Oriana Marzoli ha anticipato ai fan che a breve lascerà l'Italia e tornerà a vivere in Spagna: nessun accenno da parte sua a Daniele Dal Moro e alla storia d'amore che hanno avuto dentro e fuori la casa più spiata della televisione.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Sono trascorsi pochi giorni da quando Oriana ha cancellato dal suo Instagram tutte le foto di coppia con Daniele: questo gesto, inoltre, è arrivato proprio nel momento in cui i fan pensavano che tra loro le cose andassero bene.

Se in passato ha sempre dato spiegazioni sul tira e molla con il fidanzato, nelle ultime settimane l'influencer ha deciso di tacere su tutto quello che è accaduto nel suo privato, dalle liti alle riappacificazioni.

In un video che ha caricato sui suoi canali social, però, Marzoli ha voluto dare un importante aggiornamento su quello che la aspetta nel prossimo futuro: contrariamente a quello che speravano i sostenitori degli "Oriele", la ragazza non lavorerà in Italia e quindi non continuerà neppure a viverci.

La finalista del Grande Fratello Vip 7, infatti, ha raccontato che a breve tornerà in Spagna, dove la aspettano nuovi progetti (si vocifera di un altro reality-show).

Lo sfogo della concorrente del Grande Fratello Vip

Dopo aver parlato dei tanti impegni che quest'estate le hanno impedito di fare una vera e propria vacanza, Oriana ha rivelato ai fan che nelle prossime settimane dirà addio a Milano e alla casa nella quale ha vissuto da quando ha portato a termine l'esperienza al Grande Fratello Vip.

"Dopo Ibiza sarei dovuta andare a Marbella con delle amiche, ma sono stata male e il viaggio non l'ho potuto fare", ha spiegato la giovane facendo riferimento ai problemi di salute che ha avuto al rientro dalle Baleari.

Anche se non si è ancora ripresa del tutto dall'influenza, Marzoli sta già programmando una piccola trasferta all'estero, proprio in compagnia delle persona a lei più care.

"Dopo cinque mesi nella Casa, voglio andare al mare e magari le raggiungo. Poi lascerò l'appartamento in Italia e tornerò a Madrid", ha concluso la sudamericana senza dare troppe spiegazioni sul perché sta per abbandonare il belpaese.

Il silenzio sull'amore nato al Grande Fratello Vip

Oriana non ha mai citato Daniele nel video con il quale ha informato fan e curiosi che il suo futuro professionale e personale non è più in Italia ma in Spagna.

Dal Moro si è localizzato a Verona lo scorso 10 agosto, quindi non è più con la compagna e non dovrebbe partire con lei alla volta di Marbella per una vacanza.

Da quando sono tornati da Ibiza (dove si sono riappacificati a 48 ore di distanza dall'ennesima rottura), gli "Oriele" non hanno più aggiornato i loro sostenitori: da oltre una settimana, dunque, si sa poco o nulla sulla coppia.

Stando al gesto che ha compiuto Marzoli su Instagram qualche giorno fa (eliminare dal suo account tutte le foto che la ritraevano con il fidanzato), la relazione potrebbe aver subito un altro brusco stop.

In passato si è vociferato di una forte insofferenza da parte di Dal Moro verso le decisioni lavorative dell'influencer: il veneto non sarebbe favorevole al ritorno di Oriana a Madrid, soprattutto perché la distanza potrebbe aumentare i loro problemi anziché aiutarli a risolverli.