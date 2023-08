Le anticipazioni della soap opera La Promessa, delle puntate in onda su Canale 5 prossimamente, vedono Gregorio far bere della cicuta a Pia per farle perdere il bambino, il tutto dopo che questo segreto verrà a galla e con tutte le conseguenze del caso. Tuttavia, in maniera completamente inaspettata, Cruz si schiererà dalla parte della governante, rassicurandola con un discorso commuovente. Che anche lei abbia subito lo stesso destino nel suo passato?

Ancora una volta il mistero e diversi fatti inspiegabili terranno i telespettatori con il fiato sospeso.

Di seguito le trame dettagliate su ciò che accadrà.

La Promessa trame nuove puntate: Pia confessa di essere incinta

Nei prossimi episodi della soap Pia confesserà a Jana di essere ancora incinta e di non avere avuto il coraggio di interrompere la gravidanza, come aveva fatto credere a tutti.

Con il passare dei mesi nascondere la pancia che crescerà diventerà sempre più difficile e così Pia indosserà un corsetto talmente stretto da farla svenire tra le braccia di Gregorio. Davanti all'ennesimo malore, la governante sarà costretta a confessargli di aspettare un bambino, facendogli promettere di mantenere il segreto.

Così non sarà e Cruz verrà a sapere che Pia è ancora incinta. Tutti alla villa penseranno che la marchesa l'avrebbe cacciata, ma le cose andranno diversamente.

Cruz chiederà un confronto a Pia offrendole il suo sostegno incondizionato, ma le sue parole sembreranno tanto delicate quanto sospette.

Anticipazioni La Promessa: Gregorio fa bere la cicuta a Pia

L'incontro tra Cruz e Pia sarà conseguente a un fatto molto grave. Come svelano le anticipazioni de La Promessa, Gregorio farà bere a Pia della cicuta a sua insaputa così che perda il bambino che aspetta.

Dopo quanto accaduto, Cruz sorprenderà Pia dicendole che, in circostanze come questa, non dovrebbero esistere classi e gerarchie: ''A prescindere da mestieri e titoli, siamo donne. E tra donne dovremmo sostenerci a vicenda, ci sono troppi uomini terribili al mondo e troppe donne alla loro mercé''.

Parole che commuoveranno Pia, ma che allo stesso tempo avranno qualcosa di sospetto.

Sembrerà molto strano che una donna altezzosa come Cruz offra il suo aiuto a una governante, mettendosi contro Gregorio.

Cruz promette a Pia di vendicarsi di Gregorio

Come se non bastasse, Cruz chiederà a Pia di tenerla informata sulle mosse di Gregorio e che potrà contare sul suo completo appoggio. Inoltre le prometterà che pagherà per l'atto che ha commesso.

Pia sarà sorpresa dall'aiuto di Cruz, ma la nobildonna ha davvero buone intenzioni o nasconde qualcosa? Non resta che attendere le nuove anticipazioni de La Promessa per scoprirlo.